Mega-Sena de R$ 6 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

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Elaine Sanoli
Publicado em 29 de maio de 2026 às 04:30
Duas apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3012 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 80 mil na noite desta quinta-feira (28).
O primeiro bilhete foi registrado na Casa Lotérica Noroeste, na cidade de Coribe, no extremo oeste da Bahia.
A segunda aposta foi registrada em Coronel João Sá, no nordeste baiano, na lotérica Chance de Ouro. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 6,00.
Cada um dos vencedores levou R$ 42.953,33, totalizando R$ 85.906.66 em prêmios para a Bahia.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).