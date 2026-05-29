SORTE GRANDE!

Mega-Sena de R$ 6 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de maio de 2026 às 04:30

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Duas apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3012 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam mais de R$ 80 mil na noite desta quinta-feira (28).

O primeiro bilhete foi registrado na Casa Lotérica Noroeste, na cidade de Coribe, no extremo oeste da Bahia.

A segunda aposta foi registrada em Coronel João Sá, no nordeste baiano, na lotérica Chance de Ouro. Ambas são apostas simples, com o custo de R$ 6,00.

Cada um dos vencedores levou R$ 42.953,33, totalizando R$ 85.906.66 em prêmios para a Bahia.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.