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Menos de 15 °C: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:30

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,5 °C nesta segunda-feira (27). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 15,5 °C. 

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
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Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

A segunda posição na lista das cidades mais frias é ocupada pela cidade de Monteiro, na Paraíba, que registrou 16,4 °C em um ponto do município e 16,6 °C em outro.

Além da cidade do sudoeste baiano, outra baiana aparece no pódio do ranking. Na terceira posição está Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, com 17,5 °C.

Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu

Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação
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Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu por Inema/Divulgação

O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Tags:

Frio Vitória da Conquista Tempo

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