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Menos de 15 °C: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:30

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,5 °C nesta segunda-feira (27). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 15,5 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

A segunda posição na lista das cidades mais frias é ocupada pela cidade de Monteiro, na Paraíba, que registrou 16,4 °C em um ponto do município e 16,6 °C em outro.

Além da cidade do sudoeste baiano, outra baiana aparece no pódio do ranking. Na terceira posição está Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, com 17,5 °C.

Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu 1 de 5