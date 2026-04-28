Menos de 15 °C: cidade baiana é a mais fria do Nordeste

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Elaine Sanoli
Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:30
Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 14,5 °C nesta segunda-feira (27). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 15,5 °C.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
A segunda posição na lista das cidades mais frias é ocupada pela cidade de Monteiro, na Paraíba, que registrou 16,4 °C em um ponto do município e 16,6 °C em outro.
Além da cidade do sudoeste baiano, outra baiana aparece no pódio do ranking. Na terceira posição está Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, com 17,5 °C.
Chuvas têm transformado a paisagem no Monumento Natural (Mona) da Cachoeira do Ferro Doido, em Morro do Chapéu
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).