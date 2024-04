ACIDENTE

Adolescente capota carro em perseguição e é flagrado com quase 600kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná apreendeu um jovem de 16 anos com cerca de 599 quilos de maconha em Laranjeiras do Sul, centro-oeste do Estado. A ação ocorreu por volta das 11 horas do domingo, 14, quando o adolescente fugiu de uma abordagem na rodovia BR-277.