RODRIGO DANIEL SILVA

Bellintani pretende ter três times de futebol no País

O ex-dirigente tricolor já é dono de 90% da SAF do Londrina

Ex-presidente do Bahia, o empresário Guilherme Bellintani negocia para ter mais dois times de futebol. O ex-dirigente tricolor já é dono de 90% da SAF do Londrina.

“No primeiro ciclo, o nosso projeto é ter, além da atuação no Londrina, também investimento em um clube em São Paulo e um clube na Bahia. Estamos mapeando e negociando”, disse Bellintani à coluna.

O ex-presidente do Bahia é proprietário da Squadra Sports, que teve a compra da SAF do Londrina aprovada neste ano. O investimento mínimo previsto no clube londrinense é de R$ 100 milhões em seis anos