VANESSA BRUNT

Cinco empresários do alto padrão que ajudam na sua vida financeira em Salvador

Empresários de alto padrão podem ser modificadores na vida financeira de muitas pessoas, seja por meio de investimentos, mentorias ou compartilhamento de conhecimento

Vanessa Brunt

Publicado em 18 de junho de 2025 às 05:00

Segundo a recente edição do Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2024), a taxa de empreendedorismo no Brasil obteve o maior patamar dos últimos quatro anos, aumentando de 31,6% para 33,4% em 2024. A pesquisa, realizada em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe), mostra que o país tem 47 milhões de brasileiros envolvidos com um negócio, formais e informais. >

Empresários de alto padrão podem ser modificadores na vida financeira de muitas pessoas, seja por meio de investimentos, mentorias ou compartilhamento de conhecimento. Alguns deles se destacam por transformar vidas ao ensinar estratégias financeiras eficazes. Confira empresários de alto padrão que ajudam na vida financeira em Salvador: >

1. Carolina Cruz | @carolinacruz.1>

Carolina Cruz Crédito: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Conhecida por atuar há 25 anos no mercado financeiro, a estrategista Carolina Cruz é fundadora e CEO da InvesteSeg Financial Group (@investeseg.financial). Ela, que palestrou recentemente para 400 médicos no evento ProHormonal, no Holiday Anhembi, em São Paulo, é reconhecida e premiada internacionalmente por sua gestão de finanças de alta performance e autonomia patrimonial. >

O uso estratégico do crédito com risco controlado e retorno previsível, além da disciplina na reinversão dos lucros, está entre as estratégias utilizadas por Cruz, que possui reconhecimento no exterior, como nas Ilhas Cayman, Porto Rico e Uruguai. Ela auxilia médicos e profissionais da saúde que vivem reféns de um alto padrão. “Ter um padrão de vida elevado não significa sucesso profissional”, alerta a especialista, que explica ainda a importância de não depender unicamente de renda ativa. >

Sua empresa é uma holding de serviços financeiros, atuando nas áreas de investimentos internacionais, planejamento e sucessão patrimonial, crédito imobiliário, crédito para empresas e soluções em seguros empresariais, com o objetivo de oferecer soluções inteligentes no mercado financeiro para o cliente e o seu negócio. Após um período intenso de viagens internacionais, Carolina abriu sua agenda para palestras em Salvador no mês de julho.>

2. Lucas Vazk | @lucasvazk >

Lucas Vazk Crédito: reprodução Instagram

A partir de técnicas embasadas na neurociência, o empresário e mentor Lucas Vazk auxilia seus clientes na superação de crenças limitantes e na conquista de uma visão estratégica e inegociável sobre seus objetivos. Ele, que redefine padrões de sucesso através de uma abordagem disruptiva, ensina como liderar corretamente através de sua capacitação. >

Desbloquear potenciais ocultos, dominar desafios e transformar fraquezas em oportunidades estão entre os temas abordados por ele, que possui uma carreira dedicada ao desenvolvimento pessoal e financeiro. >

Vazk ministra palestras motivacionais e aulas online voltadas para aqueles que buscam excelência em seus empreendimentos e uma vida financeira sólida. Seus ensinamentos vão além dos números, trazendo insights sobre oratória, posicionamento estratégico e o propósito financeiro como pilares fundamentais do sucesso.>

3. Mennandro Machado | @mennandromachado >

Mennandro Machado Crédito: Reprodução Instagram

O empresário Mennandro Machado atua no mercado digital e é fundador do Ecossistema Business, evento voltado para empreendedores e empresários interessados em expandir oportunidades e acelerar o crescimento por meio de networking e estratégias empresariais em Salvador. >

Machado também idealizou um hub de networking com o mesmo nome do evento, localizado no Wall Street Empresarial, no bairro da Pituba. O espaço foi criado para clientes que buscam ampliar a rede de contatos, desenvolver novas ideias e superar desafios no ambiente corporativo. >

As palestras promovidas pelo empresário abordam temas relacionados à visão estratégica, posicionamento no mercado e liderança, com foco na estruturação e crescimento de negócios.>

4. Sâmara Bandeira | @samarabandeiraoficial >

Sâmara Bandeira Crédito: reprodução Instagram

Sâmara Bandeira atua como consultora de investimentos imobiliários, oferecendo suporte a clientes em Salvador, Lauro de Freitas, São Paulo e Flórida (EUA). Seu trabalho envolve estratégias para a proteção e expansão do capital no setor imobiliário, além de facilitar a compra de imóveis financiados por pessoas que não são residentes. Ao longo de sua trajetória, ela desenvolveu métodos para tornar esse processo acessível, ajudando clientes a estruturar investimentos sólidos e a alcançar maior liberdade financeira por meio da aquisição de bens imobiliários.>

Além de atuar no mercado internacional, Bandeira também orienta clientes na compra de imóveis na planta, uma alternativa que pode garantir valorização significativa ao longo do tempo. Esse tipo de investimento permite que o comprador adquira propriedades por valores mais competitivos, aproveitando a valorização durante a obra. Para muitos, essa estratégia representa uma oportunidade de crescimento patrimonial sem a necessidade de desembolso imediato, oferecendo condições de pagamento mais flexíveis e diretas com a construtora.>

O trabalho de Sâmara Bandeira não se limita apenas a viabilizar transações, mas também a garantir que seus clientes compreendam os princípios do investimento imobiliário e como ele pode ser usado para gerar autonomia financeira. Com foco em planejamento de longo prazo, sua consultoria busca estruturar investimentos de maneira estratégica, ajudando pessoas a tomar decisões seguras e a construir um patrimônio duradouro por meio do setor imobiliário.>

5. Leila Santos | @souleilassantos>

Leila Santos Crédito: reprodução Instagram

Leila Santos atua como mentora de empreendedoras e negócios, palestrante, consultora e treinadora comportamental, auxiliando mulheres na construção de trajetórias profissionais com planejamento e gestão estratégica. Seu trabalho é voltado para o desenvolvimento de pessoas, especialmente aquelas que enfrentam desafios relacionados à tomada de decisões, riscos e oportunidades no ambiente corporativo. >

Além de sua atuação individual, Santos é co-fundadora do Pérolas Empreendedoras, uma rede de apoio que promove vivências presenciais voltadas para mulheres interessadas em aprimorar suas habilidades e obter maior clareza sobre suas potencialidades. O projeto visa estimular o crescimento profissional e financeiro por meio da coragem e autenticidade, oferecendo um espaço para troca de experiências e desenvolvimento de visão estratégica.>