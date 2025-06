ALÔ ALÔ

Da Bahia para o mundo: Itamar Musse amplia atuação e inaugura antiquário em Portugal

Itamar é conhecido por sua dedicação em promover e divulgar a arte antiga brasileira

Publicado em 18 de junho de 2025 às 05:00

Itamar Musse com o filho, também Itamar, celebram abertura de antiquário em Lisboa Crédito: divulgação

O empresário baiano Itamar Musse inaugurou na última segunda-feira (16), a filial do seu antiquário. O espaço está localizado na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Formado em museologia, Itamar é conhecido por sua dedicação em promover e divulgar a arte antiga brasileira. De origem libanesa por parte de seu avô, David Musse, ele herdou a “régua” dos negócios da família e o “compasso” da Bahia — uma combinação única entre trabalho e celebração que o tornou uma figura de destaque na cena cultural brasileira. >

Em Salvador, Itamar e seu filho comandam um antiquário renomado, famoso não apenas pelo seu acervo extraordinário e espaço elegante, mas também por eventos sociais importantes, como a tradicional Festa de Iemanjá, realizada anualmente no dia 2 de fevereiro. Em 2021, Musse foi destaque na revista americana Forbes. No artigo, a publicação destacou que a galeria só atende com hora marcada e é especializada em arte sacra e estátuas que representam séculos da história brasileira.>

Homenagem em Londres>

Vladmir, Sáadia Lima e Wagner Moura Crédito: redes sociais/reprodução

Wagner Moura foi homenageado no sábado (14) durante um jantar na Embaixada do Brasil em Londres. O evento foi promovido pelo embaixador Antonio de Aguiar Patriota em reconhecimento ao artista baiano, que conquistou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, no final de maio, pelo papel no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem brasileiro também foi premiado na categoria de Melhor Direção — a primeira vez, desde Glauber Rocha em 1969, que um diretor brasileiro vence esse troféu no festival. Atualmente, Wagner Moura está em Londres para as gravações de seu próximo filme. O ator Vladimir Brichta, amigo pessoal de Moura, também esteve presente no evento. Outra presença baiana foi a de Sáadia Lima, responsável pelo cardápio do jantar. Natural de Salvador e ex-moradora do bairro de Mata Escura, Lima levou um toque especial à celebração.>

Circuito gastronômico>

Sócios de restaurantes no Rio Vermelho Crédito: Oito8 Filmes

Inspirada nas tradicionais “rutas de tapas” espanholas, a ROTA RV volta a movimentar a capital baiana. Após o sucesso da primeira edição, que teve ingressos esgotados em menos de 24h, a jornada enogastronômica volta a acontecer, desta vez em dois dias, 1º e 2 de julho, sempre das 19h às 23h, na Orla do Rio Vermelho. A proposta é oferecer aos clientes experiências exclusivas nos balcões de quatro restaurantes do bairro mais boêmio da cidade, em uma só noite, por um preço fixo. Em cada um dos dias, os amantes da gastronomia são convidados a explorar diferentes sabores e aromas em um circuito que conecta quatro casas – Ayrà Bar, La Taperia, Manga e Silva Cozinha. Em cada parada, os clientes terão direito a 1 taça de vinho (ou drink sugerido) e 1 petisco para harmonizar, dentro de uma seleção exclusiva dos chefs Ícaro Rosa, José Morchon, Ricardo Silva e Kafe e Dante Bassi. Os passaportes custam R$ 200 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.>

Em clima de São João>

O clima de São João já movimenta o mercado turístico em Salvador. A capital baiana tem registrado um aumento expressivo na procura por imóveis para aluguel por temporada, impulsionado pelas festas juninas e pelas atrações de peso nacional promovidas na cidade neste período. De acordo com Bruno Benetti, COO da Seazone — principal gestora de imóveis para aluguel por temporada do Brasil —, a expectativa é de um crescimento de 35% na demanda por hospedagens temporárias em Salvador em comparação com 2024. Entre os bairros mais procurados pelos visitantes estão Barra, Ondina e Rio Vermelho.>

Destaque da semana>

