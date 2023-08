Adolescente põe cabeça para fora de ônibus, bate em poste e morre

Uma estudante de 13 anos morreu após bater a cabeça contra um poste quando estava a bordo de um ônibus em movimento, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.



Fernanda Pacheco Ferraz estava sentada no fundo do veículo e colocou a cabeça para fora para acenar para colegas que estavam na calçada.



A jovem estava saindo do colégio onde estudava e embarcou em um ônibus operado pela empresa Novafaol.



Em nota ao Extra, a viação informou que o motorista, com mais de 10 anos de serviço na empresa, foi avisado do acidente por outros passageiros e que ele “imediatamente estacionou o veículo, acionando os órgãos públicos pertinentes e a própria gerência operacional” da Novafaol. A empresa também lamentou “profundamente a inesperada e trágica situação.”