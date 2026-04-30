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Alergia ou gripe? Como diferenciar sintomas e evitar a automedicação no outono

Entender as diferenças entre as doenças é essencial para evitar automedicação e buscar o tratamento adequado

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:16

Gripe ou alergia? Crédito: Shutterstock

Com o avanço do outono e a queda nas temperaturas, aumentam os casos de sintomas respiratórios — como espirros, coriza e congestão nasal — que costumam gerar dúvida: trata-se de alergia ou gripe? Embora possam parecer semelhantes à primeira vista, as duas condições têm causas, evolução e tratamentos bastante diferentes.

Segundo o médico otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Gilberto Pizarro, entender essa distinção é essencial não apenas para aliviar os sintomas de forma adequada, mas também para evitar a automedicação, prática ainda comum entre os brasileiros. “A gripe é causada por vírus e costuma vir acompanhada de sintomas sistêmicos, como febre, dor no corpo e mal-estar geral. Já a alergia está relacionada a uma reação do organismo a agentes como poeira, ácaros ou mudanças climáticas, e dificilmente causa febre”, explica o especialista.

Gripe, virose, resfriado e sinusite 1 de 9

Sintomas: onde está a principal diferença

De modo geral, a gripe tende a se manifestar de forma mais intensa e repentina. Febre, dor muscular, cansaço e dor de garganta são sinais clássicos. Já a rinite alérgica — uma das formas mais comuns de alergia respiratória — apresenta sintomas mais localizados e persistentes, como espirros frequentes, coceira no nariz, olhos e garganta, além de coriza clara.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que as infecções respiratórias virais, como a gripe, estão entre as principais causas de atendimento médico no mundo, especialmente em períodos de temperaturas mais baixas. No caso das alergias, a prevalência também é significativa: de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), cerca de 30% da população brasileira apresenta algum tipo de doença alérgica, sendo a rinite uma das mais comuns.

Duração dos sintomas

Outro ponto importante é o tempo de duração. A gripe costuma ter um ciclo definido, com melhora progressiva em cerca de cinco a sete dias. Já as alergias podem enquanto houver exposição ao agente desencadeante. “Se o paciente percebe que os sintomas aparecem sempre em determinadas situações, como ao entrar em ambientes fechados ou empoeirados, há uma forte indicação de quadro alérgico”, observa Pizarro.

Automedicação: um risco silencioso

Apesar das diferenças, muitas pessoas recorrem a medicamentos por conta própria, o que pode mascarar sintomas e atrasar o diagnóstico correto. Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia (CFF) aponta que a automedicação é uma prática comum no Brasil, especialmente em casos de sintomas considerados “simples”, como os respiratórios. Segundo o especialista, o uso inadequado de antialérgicos e descongestionantes nasais pode trazer riscos.

Prevenção e diagnóstico

A avaliação com um otorrinolaringologista é fundamental para identificar corretamente a origem dos sintomas e indicar o tratamento mais adequado. Além do diagnóstico, o especialista também pode orientar medidas preventivas, como controle de poeira doméstica, higiene nasal com soluções salinas e cuidados com a qualidade do ar em ambientes fechados.