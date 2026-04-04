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Alta velocidade: motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas

O motorista, um idoso de 64 anos, fez teste de bafômetro que confirmou que ele estava alcoolizado e acabou preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:15

Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas
Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas Crédito: Reprodução

Duas crianças, Isaías, 5 anos, e Sophia, 10, morreram após serem atropeladas por um motorista embriagado que conduzia um veículo em alta velocidade. O carro colidiu contra o muro e o portão de uma casa na Rua Santa Cruz, no bairro Taboão, em Diadema, no estado de São Paulo, no fim da tarde desta sexta-feira (3). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de 64 anos atropelou e matou as duas crianças.

De acordo com informações da Polícia Militar, o resgate foi acionado por volta das 17h20. Ao chegar no local, a equipe encontrou um veículo que havia perdido o controle, bateu no muro da casa e acabou atingindo duas crianças que estavam na área externa. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram enviadas para a ocorrência. De acordo com a corporação, os socorristas confirmaram no local o óbito das duas vítimas, atestado pelo médico do Samu.

Veja imagens do acidente que deixou duas crianças mortas

Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas por Reprodução
Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas por Reprodução
Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas por Reprodução
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Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas por Reprodução

A área foi isolada para trabalho das equipes e para a realização de perícia. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema. Imagens mostram que o idoso dirigia em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e subiu na calçada. Sophia e Isaías estavam em frente ao portão de uma casa, quando foram atingidos pelo carro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as crianças não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região.

Após a batida, o motorista, que apresentava sinais de embriaguez, foi contido por moradores e preso em flagrante por policiais. A embriaguez foi confirmada pelo teste do bafômetro, de acordo com a SSP. Ele foi encaminhado ao 3° Distrito Policial da cidade, onde o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Os corpos das crianças serão levados para o interior de Alagoas, onde será realizado o velório, segundo o Instituto Médico Legal.

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