TRAGÉDIA

Alta velocidade: motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas

O motorista, um idoso de 64 anos, fez teste de bafômetro que confirmou que ele estava alcoolizado e acabou preso em flagrante

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:15

Motorista embriagado mata duas crianças na calçada atropeladas e deixa outras duas feridas Crédito: Reprodução

Duas crianças, Isaías, 5 anos, e Sophia, 10, morreram após serem atropeladas por um motorista embriagado que conduzia um veículo em alta velocidade. O carro colidiu contra o muro e o portão de uma casa na Rua Santa Cruz, no bairro Taboão, em Diadema, no estado de São Paulo, no fim da tarde desta sexta-feira (3). Uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de 64 anos atropelou e matou as duas crianças.

De acordo com informações da Polícia Militar, o resgate foi acionado por volta das 17h20. Ao chegar no local, a equipe encontrou um veículo que havia perdido o controle, bateu no muro da casa e acabou atingindo duas crianças que estavam na área externa. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram enviadas para a ocorrência. De acordo com a corporação, os socorristas confirmaram no local o óbito das duas vítimas, atestado pelo médico do Samu.

Veja imagens do acidente que deixou duas crianças mortas 1 de 3

A área foi isolada para trabalho das equipes e para a realização de perícia. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema. Imagens mostram que o idoso dirigia em alta velocidade, quando perdeu o controle da direção e subiu na calçada. Sophia e Isaías estavam em frente ao portão de uma casa, quando foram atingidos pelo carro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as crianças não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região.