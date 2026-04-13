SAÚDE

Anvisa identifica e proíbe lote falsificado de Mounjaro

Além da apreensão, a medida proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação e o uso do produto

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:07

Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (13), a apreensão de um lote do medicamento Mounjaro® KwikPen 15 mg. Além da apreensão, a medida proíbe o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a importação e o uso do produto.



De acordo com a Agência, o lote afetado é o D719674C, de responsabilidade da empresa 60.713.142 Juliana Salzano Di Bacco.

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A empresa detentora do registro do Mounjaro junto à Anvisa, Eli Lilly do Brasil Ltda., comunicou ao órgão que a embalagem do medicamento possui um lote válido, porém destinado a outros países, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar.