LOTERIA

Lotofácil acumula e pode pagar R$ 13 milhões nesta terça (14); veja como jogar

Prêmio de R$ 7 milhões não teve ganhadores nesta segunda-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de abril de 2026 às 00:02

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

O concurso de nº 3661do jogo lotérico Lotofácil será sorteado na noite desta terça-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio do último sorteio, realizado nesta segunda-feira (13) foi de R$ 7 milhões, mas não houve ganhadores. Acumulado, o sorteio tem expectativa de prêmio de R$ 13 milhões.

Vencedores da Mega-Sena 1 de 5

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago