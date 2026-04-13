MANSÃO EM ORLANDO

5 quartos, 5 banheiros e vista para lago: veja como é a casa em que Ramagem morava nos EUA antes de ser preso

Propriedade está avaliada em 899 mil dólares, que equivale a cerca de R$ 4,5 milhões

Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:11

Casa em que Alexandre Ramagem morava nos EUA foi avaliada em mais de R$ 4 milhões Crédito: Reprodução e Mário Agra/Câmara dos Deputados

A casa tem cinco quartos, cinco banheiros, cozinha em conceito aberto, vista para um lago e mais de 320 metros quadrados. A propriedade foi avaliada em 899 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 4,5 milhões. As informações são da TV Globo.

Confira como é a mansão em que Ramagem morava antes de ser preso pelo ICE 1 de 8

A imobiliária que anuncia a residência informou que a casa fica em uma região cercada por shoppigns e parques. Além disso, a empresa acrescentou que a unidade foi adquirida em 2025.

O ex-parlamentar, que também foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deixou o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana, utilizado passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado a 16 anos e 15 dias de prisão por organização criminosa, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.