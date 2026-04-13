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5 quartos, 5 banheiros e vista para lago: veja como é a casa em que Ramagem morava nos EUA antes de ser preso

Propriedade está avaliada em 899 mil dólares, que equivale a cerca de R$ 4,5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:11

Casa em que Alexandre Ramagem morava nos EUA foi avaliada em mais de R$ 4 milhões
Casa em que Alexandre Ramagem morava nos EUA foi avaliada em mais de R$ 4 milhões Crédito: Reprodução e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Antes de ser preso por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE), nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13), o ex-deputado brasileiro Alexandre Ramagem, estava morando em uma mansão na cidade de Orlando, na Flórida.

A casa tem cinco quartos, cinco banheiros, cozinha em conceito aberto, vista para um lago e mais de 320 metros quadrados. A propriedade foi avaliada em 899 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 4,5 milhões. As informações são da TV Globo.

Confira como é a mansão em que Ramagem morava antes de ser preso pelo ICE

Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução
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Propriedade em que Alexandre Ramagem morava nos Estados Unidos antes de ser preso pelo ICE por Reprodução

A imobiliária que anuncia a residência informou que a casa fica em uma região cercada por shoppigns e parques. Além disso, a empresa acrescentou que a unidade foi adquirida em 2025.

O ex-parlamentar, que também foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deixou o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana, utilizado passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado a 16 anos e 15 dias de prisão por organização criminosa, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

O nome de Ramagem consta na lista de foragidos procurados da Interpol. Além disso, o governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, solicitou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos a extradição de ex-deputado, no final de dezembro de 2025.

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Tags:

Mansão Casa Estados Unidos Preso Orlando Ice Ramagem

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