5 quartos, 5 banheiros e vista para lago: veja como é a casa em que Ramagem morava nos EUA antes de ser preso

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Monique Lobo
Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:11
Antes de ser preso por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE), nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (13), o ex-deputado brasileiro Alexandre Ramagem, estava morando em uma mansão na cidade de Orlando, na Flórida.
A casa tem cinco quartos, cinco banheiros, cozinha em conceito aberto, vista para um lago e mais de 320 metros quadrados. A propriedade foi avaliada em 899 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 4,5 milhões. As informações são da TV Globo.
Confira como é a mansão em que Ramagem morava antes de ser preso pelo ICE
A imobiliária que anuncia a residência informou que a casa fica em uma região cercada por shoppigns e parques. Além disso, a empresa acrescentou que a unidade foi adquirida em 2025.
O ex-parlamentar, que também foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deixou o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana, utilizado passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado a 16 anos e 15 dias de prisão por organização criminosa, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.
O nome de Ramagem consta na lista de foragidos procurados da Interpol. Além disso, o governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, solicitou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos a extradição de ex-deputado, no final de dezembro de 2025.