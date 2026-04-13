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Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração dos EUA, diz Polícia Federal

Alexandre Ramagem é ex-deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13:51

Alexandre Ramagem
Alexandre Ramagem Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE). A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews nesta segunda-feira (13). 

Ramagem foi visto em Miami, na Flórida, em novembro do ano passado, pouco antes de a execução da pena de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão ser decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Ramagem.

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Ele teria deixado o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana e utilizado o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado. As informações foram divulgadas pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, em dezembro. 

Em janeiro deste ano, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição de Ramagem foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025. Ele também teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol. 

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