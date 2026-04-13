PRISÃO

Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração dos EUA, diz Polícia Federal

Alexandre Ramagem é ex-deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13:51

Alexandre Ramagem Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi preso nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE). A informação foi confirmada pela Polícia Federal à GloboNews nesta segunda-feira (13).

Ramagem foi visto em Miami, na Flórida, em novembro do ano passado, pouco antes de a execução da pena de 16 anos, um mês e 15 dias de prisão ser decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra Ramagem.

Ele teria deixado o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana e utilizado o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado. As informações foram divulgadas pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, em dezembro.