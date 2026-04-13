RISCO À SAÚDE

‘Risco à saúde’: mais de 2 toneladas de carnes vencidas são retiradas do comércio

Multa pode chegar à R$ 38 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:43

Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária Crédito: Divulgação

Cerca de 2.500 kg de produtos impróprios para consumo foram apreendidos pela Vigilância Sanitária (Visa) de Maceió, capital alagoana, nesta segunda-feira (13). Durante a inspeção em um estabelecimento comercial no bairro da Levada, parte baixa da capital, foram identificados alimentos com prazo de validade vencido e irregularidades que comprometem a segurança do consumidor.

Entre os produtos estragados, foram encontrados fígados, linguiças e carnes de charque, que estavam disponíveis para comercialização.

Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária 1 de 7

O estabelecimento foi autuado e deverá responder a processo administrativo sanitário, cuja penalidade pode incluir multa entre R$ 180,00 e R$ 38 mil, podendo ser aplicada conforme a gravidade da infração e em caso de reincidência.