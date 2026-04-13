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‘Risco à saúde’: mais de 2 toneladas de carnes vencidas são retiradas do comércio

Multa pode chegar à R$ 38 mil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:43

Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária
Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária Crédito: Divulgação

Cerca de 2.500 kg de produtos impróprios para consumo foram apreendidos pela Vigilância Sanitária (Visa) de Maceió, capital alagoana, nesta segunda-feira (13). Durante a inspeção em um estabelecimento comercial no bairro da Levada, parte baixa da capital, foram identificados alimentos com prazo de validade vencido e irregularidades que comprometem a segurança do consumidor.

Entre os produtos estragados, foram encontrados fígados, linguiças e carnes de charque, que estavam disponíveis para comercialização.

Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária

Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária por Divulgação
Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária por Divulgação
Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária por Divulgação
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Itens foram retirados de estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária por Divulgação

O estabelecimento foi autuado e deverá responder a processo administrativo sanitário, cuja penalidade pode incluir multa entre R$ 180,00 e R$ 38 mil, podendo ser aplicada conforme a gravidade da infração e em caso de reincidência.

Segundo Airton Santos, chefe especial da Visa Maceió, durante a fiscalização foram identificadas irregularidades que comprometem a qualidade e a segurança alimentar. “Retiramos os produtos de circulação para evitar riscos à saúde da população. A Vigilância Sanitária reforça que as ações de fiscalização são contínuas e têm como objetivo garantir a segurança dos alimentos comercializados e proteger a saúde do consumidor”, destacou.

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