Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades

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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira (11), a proibição e a apreensão de lotes de canetas emagrecedoras. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Segundo a Anvisa, a decisão proíbe a comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e uso dos medicamentos.
Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo
A empresa fabricante dos produtos não foi identificada. Além disso, os itens não possuem registro, notificação ou cadastro junto à Anvisa. A ação foi motivada após a comprovação de anúncios de venda dos produtos.
Os produtos afetados pela medida são:
A medida também prevê a apreensão de dois lotes irregulares do Mounjaro KwikPen, medicamento injetável utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Os lotes D830169 e D830169D estão proibidos de ser armazenados, comercializados, distribuídos, divulgados, transportados e utilizados.
Segundo a agência, foi identificada a circulação, no mercado nacional, de produtos com rotulagem em inglês, sem registro na Anvisa, de origem não comprovada e transportados em condições inadequadas, em desacordo com a legislação sanitária.