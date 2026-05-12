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Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic
Caneta emagrecedora Crédito: Alones/Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira (11), a proibição e a apreensão de lotes de canetas emagrecedoras. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, a decisão proíbe a comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e uso dos medicamentos.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo

Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução
Um dos riscos é de desenvolver problemas na coluna e nas articulações por Reprodução
A queda de cabelo tem sido relatada como efeito adverso por Reprodução
Problemas gastrointestinais são efeitos adversos das canetas emagrecedoras por Reprodução
Hemorroidas podem ser uma consequência das canetas emagrecedoras por Shutterstock
Um estudo recente mostrou que os medicamentos podem prejudicar o botox por Shutterstock
Efeitos colaterais comuns na pele são aparência envelhecida e flacidez no rosto por Reprodução
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Uso indiscriminado das canetas emagrecedoras tem preocupado especialistas por Reprodução

A empresa fabricante dos produtos não foi identificada. Além disso, os itens não possuem registro, notificação ou cadastro junto à Anvisa. A ação foi motivada após a comprovação de anúncios de venda dos produtos.

Os produtos afetados pela medida são:

  • Ozempic Power
  • Mounjmax
  • Maxtwo + 3D Slim
  • Maxtwo Detox

A medida também prevê a apreensão de dois lotes irregulares do Mounjaro KwikPen, medicamento injetável utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Os lotes D830169 e D830169D estão proibidos de ser armazenados, comercializados, distribuídos, divulgados, transportados e utilizados.

Segundo a agência, foi identificada a circulação, no mercado nacional, de produtos com rotulagem em inglês, sem registro na Anvisa, de origem não comprovada e transportados em condições inadequadas, em desacordo com a legislação sanitária.

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