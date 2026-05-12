SAÚDE

Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00

Caneta emagrecedora Crédito: Alones/Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira (11), a proibição e a apreensão de lotes de canetas emagrecedoras. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Anvisa, a decisão proíbe a comercialização, distribuição, exportação, fabricação, propaganda e uso dos medicamentos.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

A empresa fabricante dos produtos não foi identificada. Além disso, os itens não possuem registro, notificação ou cadastro junto à Anvisa. A ação foi motivada após a comprovação de anúncios de venda dos produtos.

Os produtos afetados pela medida são:

Ozempic Power

Mounjmax

Maxtwo + 3D Slim

Maxtwo Detox

A medida também prevê a apreensão de dois lotes irregulares do Mounjaro KwikPen, medicamento injetável utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Os lotes D830169 e D830169D estão proibidos de ser armazenados, comercializados, distribuídos, divulgados, transportados e utilizados.