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Anvisa proíbe marca de coco ralado por irregularidade em substância de conservação

Laudo apontou resultado insatisfatório no ensaio quantitativo de dióxido de enxofre no produto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:16

Coco ralado
Coco ralado Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28), o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. O lote alvo da determinação é o lote 13/25.

Segundo a Anvisa, a laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/DF) apontou resultado insatisfatório nas quantidades de dióxido de enxofre presentes no produto.

Coco ralado da marca Casa de Mãe Crédito: Reprodução

Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para sua utilização.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco Ltda.

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