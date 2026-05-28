ALIMENTAÇÃO

Anvisa proíbe marca de coco ralado por irregularidade em substância de conservação

Laudo apontou resultado insatisfatório no ensaio quantitativo de dióxido de enxofre no produto

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:16

Coco ralado Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28), o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. O lote alvo da determinação é o lote 13/25.

Segundo a Anvisa, a laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/DF) apontou resultado insatisfatório nas quantidades de dióxido de enxofre presentes no produto.

Coco ralado da marca Casa de Mãe Crédito: Reprodução

Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para sua utilização.