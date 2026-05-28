Anvisa proíbe marca de coco ralado por irregularidade em substância de conservação

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Elaine Sanoli
Publicado em 28 de maio de 2026 às 22:16
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (28), o recolhimento de um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe. O lote alvo da determinação é o lote 13/25.
Segundo a Anvisa, a laudo feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/DF) apontou resultado insatisfatório nas quantidades de dióxido de enxofre presentes no produto.
Apesar de a substância ser autorizada como conservante de alimentos, há limites estabelecidos para sua utilização.
Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, da venda, da divulgação e do uso do produto fabricado pela Qualicoco Ltda.