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AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Serão sorteados concursos da Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:51

Loterias Caixa
Loterias Caixa Crédito: Reprodução

Na noite desta terça-feira (24), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo, serão sorteados os concursos das Loterias Caixa: Lotofácil, Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte. Os prêmios chegam a R$ 13,5 milhões. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 21h.

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Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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