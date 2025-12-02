Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

As senhas mais usadas no Brasil em 2025 - e por que jovens e idosos cometem os mesmos erros

Nova pesquisa revela que os chamados 'nativos digitais' não criam senhas melhores que idosos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:43

Vício em computador preocupa
Senhas fracas predominam no país Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As senhas mais usadas pelos brasileiros continuam sendo combinações simples e fáceis de quebrar, como “admin”, “123456” e sequências numéricas previsíveis, enquanto padrões parecidos se repetem em outros países e entre diferentes faixas etárias, inclusive entre jovens considerados “nativos digitais”. Os dados fazem parte da nova edição da pesquisa global “As 200 Senhas Mais Comuns”, conduzida pela NordPass e pela NordStellar.

O levantamento, referente ao período entre setembro de 2024 e setembro de 2025, avaliou combinações expostas em vazamentos recentes e bancos de dados na dark web. O relatório foi produzido com apoio de especialistas independentes em incidentes digitais e não envolveu a compra de informações pessoais.

As senhas mais usadas no Brasil

Apesar dos alertas recorrentes de especialistas sobre a fragilidade de sequências óbvias, os brasileiros continuam apostando em combinações fáceis. No país, o termo “admin” permanece como a senha mais popular. A lista das 20 mais comuns no Brasil é a seguinte:

admin

123456

12345678

102030

123456789

12345

12345678910

123mudar

10203040

gvt12345

password

22446688

142536

mudar123

1234567

escola1234

111111

1234567890

123123

1q2w3e4r

Termos como “mudar123”, “escola1234” e “gvt12345” mostram como a rotina do usuário brasileiro influencia suas escolhas, ainda que isso reduza significativamente a segurança. O uso da palavra “mudar” indica até a noção de que seria preciso atualizar a senha, embora a troca acabe feita por outra combinação igualmente previsível.

Segundo os responsáveis pelo estudo, prevalece uma tendência clara: a praticidade ainda pesa mais do que a proteção dos dados, abrindo margem para ataques simples de dicionário ou força bruta.

Tendências globais

Entre os 44 países avaliados, a sequência “123456” segue no topo da lista mundial, seguida por “admin” e “12345678”. Padrões numéricos simples, como “12345”, “1234567890” e variações de “qwerty”, continuam a dominar o ranking global.

Os pesquisadores perceberam, porém, um avanço no uso de caracteres especiais: 32 senhas da lista mundial deste ano possuem símbolos, contra apenas 6 no levantamento anterior. O caractere “@” é o mais comum, embora as combinações permaneçam pouco criativas, como “P@ssw0rd”, “Admin@123” e “Abcd@1234”.

A palavra “password” segue entre as opções preferidas em diferentes países, seja em inglês ou traduzida para cada idioma, como “salasana” (Finlândia), “motdepasse” (França), “heslo” (Eslováquia) e “contraseña” (Espanha).

De acordo com Karolis Arbaciauskas, chefe de produto da NordPass, a evolução ainda é pequena. “Em geral, apesar de todos os esforços de conscientização digital e em cibersegurança ao longo dos anos, os dados revelam apenas pequenas melhorias nos bons hábitos relacionados a senhas.”

Ele lembra que cerca de 80% das violações acontecem devido ao uso de senhas fracas ou repetidas e afirma que criminosos tendem a explorar ao máximo essas brechas.

“O mundo está lentamente passando a empregar chaves de acesso (...), mas, até que essa novidade seja amplamente adotada, senhas fortes continuarão muito importantes.”

O mito do ‘nativo digital’

Um dos recortes mais curiosos do estudo mostra que a familiaridade com tecnologia não torna as pessoas mais cuidadosas. Jovens e idosos apresentam comportamentos semelhantes ao criar senhas, com destaque para sequências numéricas básicas.

“Em relação às senhas, os jovens de 18 anos têm hábitos similares a pessoas de 80”, afirma Arbaciauskas.

A pesquisa mostra que os usuários da geração Z e da geração Y tendem a evitar nomes próprios ao criar senhas, optando por combinações extensas e simples, como “1234567890”, ou até termos populares do momento, como “skibidi”. Já entre os integrantes da geração X, o uso de nomes começa a se tornar mais frequente e atinge seu ponto máximo entre os Baby Boomers. Nesse recorte, os nomes mais usados como senha variam conforme a faixa etária: “Veronica” aparece como o preferido da geração X, “Maria” domina entre os Boomers e “Susana” é o mais comum entre representantes da geração silenciosa.

Recomendações para criar senhas mais seguras

Arbaciauskas aponta que algumas práticas básicas são suficientes para reduzir riscos:

Criar senhas longas, com ao menos 20 caracteres e mistura aleatória de números, letras e símbolos;

Nunca repetir senhas em diferentes serviços;

Revisar periodicamente as combinações usadas e substituir as fracas ou antigas;

Utilizar um gerenciador de senhas para armazenar e gerar combinações complexas;

Ativar a autenticação multifator (MFA) para adicionar uma camada extra de proteção.

Mais recentes

Imagem - Dono de carro de luxo toma remédios e estava 'em surto' ao matar vigilante, diz advogado: 'Fatalidade'

Dono de carro de luxo toma remédios e estava 'em surto' ao matar vigilante, diz advogado: 'Fatalidade'
Imagem - Chamada de 'autoritária' por filhos de Bolsonaro, Michelle reage e volta a criticar aliança com Ciro Gomes

Chamada de 'autoritária' por filhos de Bolsonaro, Michelle reage e volta a criticar aliança com Ciro Gomes
Imagem - Mãe e filha de 7 anos morrem em queda do 10° andar de hotel

Mãe e filha de 7 anos morrem em queda do 10° andar de hotel

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
01

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades
02

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (2 de dezembro) é O Trevo: tempo de sorte e oportunidades

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas
04

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas