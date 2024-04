REDES SOCIAIS

Ativista americano recua e desmente acusação de que Moraes ameaçou processar advogado do X

O ativista e jornalista norte-americano Michael Shellenberger voltou atrás nas publicações que fez na rede social X e admitiu nesta quinta-feira, 11, que não tem provas de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ameaçou processar o advogado da plataforma no Brasil.

Shellenberger tirou os arquivos de contexto e publicou que o ministro ameaçou processar o advogado do X no Brasil "se ele não entregasse informações privadas e pessoais, incluindo números de telefone das pessoas e mensagens diretas pessoais".

Ocorre que as mensagens resgatas por Michael Shellenberger não tinham relação com Moraes ou o STF. A requisição para obter dados dados cadastrais de usuários da plataforma partiu do Ministério Público de São Paulo, em uma ação para prender uma liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC).