Bilionário brasileiro é achado morto ao lado da esposa

O empresário bilionário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, foi encontrado morto ao lado da esposa neste sábado (9), em um condomínio de luxo em Guarujá, no litoral de São Paulo.



De acordo com o G1, a Polícia Civil suspeita que os dois morreram devido a um vazamento de gás na casa. Não havia sinais de violência nos corpos.



O De Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para a ocorrência, e a Civil solicitou a perícia no local.