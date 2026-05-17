INVESTIGAÇÃO

Brasileiro que desapareceu enquanto esperava esposa fazer compras no Paraguai é encontrado morto em rio na Argentina

Homem estava desaparecido há seis dias; família reconheceu o corpo a partir das roupas e anel

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 17:58

Brasileiro que desapareceu enquanto esperava esposa fazer compras no Paraguai é encontrado morto em rio na Argentina Crédito: Reprodução

O corpo de Antônio Rodrigues Júnior, 46 anos, foi encontrado no sábado (16) no Rio Paraná, na Argentina, após seis dias de buscas. Morador de Céu Azul, no Oeste do Paraná, ele estava desaparecido desde o dia 9 de maio, quando sumiu em Foz do Iguaçu enquanto esperava a esposa fazer compras no Paraguai. De acordo com informações da família, o reconhecimento do corpo foi feito pelas roupas e por um anel que Antônio usava no dia do desaparecimento. As informações são do G1.

O corpo de Antônio foi resgatado pela Marinha da Argentina nas proximidades de Porto Leoni, na província de Misiones, a cerca de 200 quilômetros de Foz do Iguaçu. Os familiares informaram que o corpo permanece no país vizinho para os exames de necropsia e trâmites legais. Na segunda-feira (18), a família deve viajar à Argentina para liberar o traslado ao Brasil. A causa da morte não foi divulgada.

Ainda segundo a família, dois dias antes do resgate, pescadores chegaram a avistar um corpo às margens do rio, do lado paraguaio. De acordo com eles, a polícia local foi avisada, mas a retirada não pôde ser feita naquele momento por causa das condições do local e da baixa visibilidade durante a noite. Com o passar das horas, a correnteza levou o corpo até o lado argentino, onde o resgate foi realizado oficialmente.

Antônio desapareceu na manhã de sábado (9), em Foz do Iguaçu. Segundo a esposa dele, Adriane Paulo de Miranda, o casal havia ido até a região de fronteira para fazer compras em Cidade do Leste, no Paraguai. Ela contou que Antônio decidiu permanecer no carro porque havia esquecido os documentos e não poderia atravessar a fronteira. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele sai sozinho do veículo, às 9h33. Essa foi a última vez em que ele foi visto com vida.