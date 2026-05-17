SUSTO

Médica declara morte de idoso em hospital e funcionários de funerária descobrem que ele estava vivo

Certidão de óbito informa que idoso teria morrido por 'insuficiência respiratória', mas funcionários de funerária perceberam que ele respirava e se mexia

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:11

Médica declara morte de idoso em hospital e funcionários de funerária descobrem que ele estava vivo Crédito: Reprodução

Um idoso de 88 anos foi declarado morto pela Santa Casa de Presidente Bernardes, no interior do estado de São Paulo, e teve o corpo encaminhado para uma funerária. No entanto, os funcionários do estabelecimento levaram um susto ao perceber que o homem mantinha os sinais vitais enquanto preparavam seu corpo para a cerimônia de despedida. O socorro foi acionado e o idoso transferido para um hospital em Presidente Prudente (SP), onde segue internado e mantém um quadro estável. A ocorrência foi registrado pela Polícia Civil e policiais militares foram acionados para irem à Santa Casa de Presidente Prudente, para onde o Serviço de Atendimento Médico de Emergência (Same) levou o idoso.

Morador de Emilianópolis (SP), a vítima havia sido socorrida e levada, nesse sábado (16), à Santa Casa de Presidente Bernardes. No local, a médica de plantão declarou o óbito por "insuficiência respiratória". O nome da profissional não foi divulgado pela polícia.

Uma funerária foi acionada e a vítima foi levada para Presidente Prudente para os procedimentos de praxe. No entanto, no momento em que o corpo estava sendo preparado para o velório, os funcionários da funerária notaram que o homem apresentava sinais vitais - se mexia e respirava.