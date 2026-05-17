Médica declara morte de idoso em hospital e funcionários de funerária descobrem que ele estava vivo

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Perla Ribeiro
Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:11
Um idoso de 88 anos foi declarado morto pela Santa Casa de Presidente Bernardes, no interior do estado de São Paulo, e teve o corpo encaminhado para uma funerária. No entanto, os funcionários do estabelecimento levaram um susto ao perceber que o homem mantinha os sinais vitais enquanto preparavam seu corpo para a cerimônia de despedida. O socorro foi acionado e o idoso transferido para um hospital em Presidente Prudente (SP), onde segue internado e mantém um quadro estável. A ocorrência foi registrado pela Polícia Civil e policiais militares foram acionados para irem à Santa Casa de Presidente Prudente, para onde o Serviço de Atendimento Médico de Emergência (Same) levou o idoso.
Morador de Emilianópolis (SP), a vítima havia sido socorrida e levada, nesse sábado (16), à Santa Casa de Presidente Bernardes. No local, a médica de plantão declarou o óbito por "insuficiência respiratória". O nome da profissional não foi divulgado pela polícia.
Uma funerária foi acionada e a vítima foi levada para Presidente Prudente para os procedimentos de praxe. No entanto, no momento em que o corpo estava sendo preparado para o velório, os funcionários da funerária notaram que o homem apresentava sinais vitais - se mexia e respirava.
Em meio ao susto, os funcionários acionaram o Same, que socorreu o idoso para a Santa Casa de Prudente, onde ele segue internado e apresenta quadro estável. A Polícia Civil foi informada do ocorrido e registrou o caso como “omissão de socorro”. A corporação vai apurar os fatos por meio da Delegacia de Presidente Bernardes. A via da declaração de óbito da vítima foi apreendida. Em nota, a Santa Casa de Presidente Bernardes informou que não se manifestará até a apuração dos fatos.