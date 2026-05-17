NEGÓCIOS

Havan inaugura nova megaloja com 11 mil m², quatro salas de cinema e praça de alimentação

Unidade será aberta em 30 de maio

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:53

A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados Crédito: Divulgação

A Havan vai inaugurar no próximo dia 30 de maio uma nova megaloja em Taquara, no Rio Grande do Sul. A unidade terá estrutura voltada para varejo e lazer, incluindo quatro salas de cinema e praça de alimentação.

Localizada às margens da rodovia RS-115, a nova loja contará com mais de 11 mil metros quadrados de área construída e será a 192ª unidade da rede no país.

A história da Havan 1 de 12

Segundo a empresa, o espaço terá mais de 350 mil produtos disponíveis para os consumidores, além de estacionamento gratuito.

O complexo também terá quatro salas de cinema administradas pela rede Cine Gracher. Cada sala terá capacidade para receber até 135 pessoas por sessão.