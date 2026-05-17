Havan inaugura nova megaloja com 11 mil m², quatro salas de cinema e praça de alimentação

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Esther Morais
Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:53
A Havan vai inaugurar no próximo dia 30 de maio uma nova megaloja em Taquara, no Rio Grande do Sul. A unidade terá estrutura voltada para varejo e lazer, incluindo quatro salas de cinema e praça de alimentação.
Localizada às margens da rodovia RS-115, a nova loja contará com mais de 11 mil metros quadrados de área construída e será a 192ª unidade da rede no país.
A história da Havan
Segundo a empresa, o espaço terá mais de 350 mil produtos disponíveis para os consumidores, além de estacionamento gratuito.
O complexo também terá quatro salas de cinema administradas pela rede Cine Gracher. Cada sala terá capacidade para receber até 135 pessoas por sessão.
A nova unidade será a 21ª da Havan no Rio Grande do Sul. A empresa também prevê inaugurações em outras cidades gaúchas ao longo de 2026.