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Havan inaugura nova megaloja com 11 mil m², quatro salas de cinema e praça de alimentação

Unidade será aberta em 30 de maio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:53

A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados Crédito: Divulgação

A Havan vai inaugurar no próximo dia 30 de maio uma nova megaloja em Taquara, no Rio Grande do Sul. A unidade terá estrutura voltada para varejo e lazer, incluindo quatro salas de cinema e praça de alimentação.

Localizada às margens da rodovia RS-115, a nova loja contará com mais de 11 mil metros quadrados de área construída e será a 192ª unidade da rede no país.

A história da Havan

Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação
A loja mudou de endereço pela primeira vez em 1989, para um espaço maior ainda em Brusque por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada em viagem aos EUA por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados por Divulgação
A empresa prevê investir até R$ 1,2 bilhão na abertura de novas unidades e na ampliação da operação até 2026 por Divulgação
A rede pretende chegar a 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026 por Divulgação
Empresa teve maior faturamento da história em 2025: R$ 18,5 bilhões por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
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Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação

Segundo a empresa, o espaço terá mais de 350 mil produtos disponíveis para os consumidores, além de estacionamento gratuito.

O complexo também terá quatro salas de cinema administradas pela rede Cine Gracher. Cada sala terá capacidade para receber até 135 pessoas por sessão.

A nova unidade será a 21ª da Havan no Rio Grande do Sul. A empresa também prevê inaugurações em outras cidades gaúchas ao longo de 2026.

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Havan

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