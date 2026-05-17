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Menina de 12 anos denuncia estupro coletivo envolvendo oito adolescentes

Justiça determinou apreensão provisória dos menores investigados e autorizou recolhimento de celulares e computadores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:43

Polícia investiga caso Crédito: Reprodução/ TV Globo

Uma menina de 12 anos denunciou ter sido vítima de estupro coletivo envolvendo oito adolescentes em Rio de Janeiro. O caso aconteceu no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da capital fluminense.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o crime teria ocorrido no dia 22 de abril. A denúncia foi registrada pela mãe da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande na quarta-feira (13).

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

De acordo com a polícia, todos os oito adolescentes envolvidos já foram identificados. A Justiça determinou nesta sexta-feira (15) a expedição de mandados de busca e apreensão contra os investigados.

Um dos adolescentes se apresentou à polícia ainda na tarde de sexta. A Justiça também autorizou a apreensão de celulares e computadores dos envolvidos após surgirem indícios de que imagens do crime teriam sido gravadas e compartilhadas nas redes sociais.

Ainda segundo a Polícia Civil, levantamentos de inteligência e depoimentos ajudaram a esclarecer a dinâmica do caso e a participação individual de cada suspeito.

As investigações continuam.

Tags:

Crime

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