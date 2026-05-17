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Marca de refrigerantes famosa nos anos 2000 tenta escapar de crise após prejuízo milionário

Fabricante de refrigerantes quer migrar para recuperação extrajudicial após prejuízo milionário

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:36

Marca de refrigerantes famosa nos anos 2000 tenta escapar de crise após prejuízo milionário Crédito: Reprodução

O grupo Dolly, conhecido pela fabricação de refrigerantes, tenta mudar a estratégia para renegociar suas dívidas após passar oito anos em recuperação judicial.

A empresa pediu a migração para o modelo de recuperação extrajudicial, considerado mais rápido e menos burocrático. A mudança já foi homologada pela Justiça e ocorre após a companhia registrar prejuízo líquido consolidado de R$ 25,8 milhões em 2025.

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Agora, o grupo precisa apresentar um novo plano de recuperação até a próxima terça-feira (19).

Segundo a defesa da empresa, a decisão foi tomada após mudanças na legislação que tornaram a recuperação extrajudicial mais flexível e eficiente para empresas em crise financeira.

Fundada em 1987, em Diadema, a Dolly entrou em crise em 2017 após investigações sobre suposta sonegação fiscal que resultaram na prisão do empresário Laerte Codonho.

Tags:

Recuperação

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