REFRIGERANTE FAMOSO

Marca de refrigerantes famosa nos anos 2000 tenta escapar de crise após prejuízo milionário

Fabricante de refrigerantes quer migrar para recuperação extrajudicial após prejuízo milionário

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:36

Marca de refrigerantes famosa nos anos 2000 tenta escapar de crise após prejuízo milionário Crédito: Reprodução

O grupo Dolly, conhecido pela fabricação de refrigerantes, tenta mudar a estratégia para renegociar suas dívidas após passar oito anos em recuperação judicial.

A empresa pediu a migração para o modelo de recuperação extrajudicial, considerado mais rápido e menos burocrático. A mudança já foi homologada pela Justiça e ocorre após a companhia registrar prejuízo líquido consolidado de R$ 25,8 milhões em 2025.

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025 1 de 5

Agora, o grupo precisa apresentar um novo plano de recuperação até a próxima terça-feira (19).

Segundo a defesa da empresa, a decisão foi tomada após mudanças na legislação que tornaram a recuperação extrajudicial mais flexível e eficiente para empresas em crise financeira.