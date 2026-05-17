MUDANÇA NO CLIMA

El Niño entra em alerta e vai afetar temperaturas e chuvas no Brasil nos próximos meses; veja previsão

Fenômeno deve começar entre o fim de maio e o início de junho

Esther Morais

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:38

El Niño entra em alerta e vai afetar temperaturas e chuvas no Brasil nos próximos meses Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O novo episódio de El Niño deve começar a se formar entre o fim de maio e o início de junho e pode provocar mudanças importantes no clima do Brasil nos próximos meses. As informações são da Climatempo, com base em dados da NOAA, agência meteorológica dos Estados Unidos.

Em relatório divulgado na última quarta-feira (14), a NOAA elevou o nível para “alerta de El Niño”, acima da classificação anterior, que era de “estado de atenção”. Segundo a agência, existe 82% de chance de o fenômeno surgir entre maio e julho de 2026.

A previsão também aponta 96% de probabilidade de atuação do El Niño entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, período que corresponde ao verão no Hemisfério Sul.

De acordo com a Climatempo, o aquecimento das águas do oceano Pacífico Equatorial tem se intensificado nas últimas semanas. A região conhecida como Niño 3.4 registrou temperatura cerca de 0,4°C acima da média, próximo do limite usado para caracterizar oficialmente o fenômeno.

A tendência, segundo os meteorologistas, é que os impactos mais relevantes sejam sentidos principalmente a partir da primavera e do verão, quando o El Niño costuma influenciar de forma mais intensa o regime de chuvas e temperaturas no Brasil.