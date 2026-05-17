RESTRIÇÃO CONTINUA

Caso Ypê: entenda quais são os próximos passos após a decisão da Anvisa de manter a suspensão de produtos da marca

Fabricante passará por nova fiscalização para verificar correções; recurso da empresa contra suspensão continua em tramitação

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:09

Produtos Ypê Crédito: Divulgação

Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidir manter a suspensão de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com lotes final 1, a empresa deverá avançar nas medidas corretivas já apresentas e dá continuidade à tramitação do recurso contra a medida. Do outro lado, a agência prepara uma nova inspeção na fábrica no município de Amparo, no estado de São Paulo. A fabricante do detergente também propôs a realização de novos testes por laboratórios independentes autorizados pela Anvisa, enquanto o processo segue em análise dentro da agência.

A própria agência informou que "vai organizar uma nova inspeção para avaliar o avanço das correções". A data, no entanto, ainda não foi definida. O objetivo é avaliar se as medidas anunciadas estão sendo efetivamente implementadas nos processos produtivos, sistemas de garantia da qualidade e controles internos.

Em reuniões técnicas realizadas na última semana, a empresa informou ter apresentado "mais de 200 ações que estão sendo implantadas nas linhas de produção e controle". De acordo com a Anvisa, desde o início da suspensão, a fabricante também informou que "manteve sua linha de produção inoperante, iniciou as ações de limpeza, a readequação de processos, a melhoria do controle de qualidade e aquisição de equipamentos".

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A realização de novos testes laboratoriais deve integrar a próxima etapa do caso, mas a iniciativa foi proposta pela própria Ypê, e não determinada pela Anvisa. Em um dos comunicados divulgados pela empresa, a fabricante afirma que "propôs para a Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, para garantir a segurança dos mesmos e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível".

Segundo a empresa, a proposta visa acelerar a verificação dos produtos que já foram distribuídos. A Ypê também garante, em suas notas, que "de acordo com os controles e análises internas realizados pela Ypê, os produtos são seguros para o consumidor". Outra etapa prevista envolve os produtos que já chegaram ao mercado. A agência informou que "um plano de gestão para os produtos já distribuídos, incluindo orientações ao consumidor, deve ser apresentado pela fabricante".

Segundo a Anvisa, a expectativa é que "a adoção de um plano de gerenciamento para os produtos com risco sanitário, previamente validado pela Anvisa, reforce o controle e monitoramento das ações implementadas". "Até que seja iniciado, a recomendação é que as pessoas não usem os itens suspensos e mantenham esses produtos lacrados ou bem fechados em local seco e ventilado".

Outro ponto importante é que a análise do recurso apresentado pela Ypê ainda não chegou à fase principal. Segundo a Anvisa, a reunião mais recente não avaliou os argumentos e contrapontos apresentados pela empresa sobre a decisão. De acordo com a agência, o que foi votado foi apenas a retirada do efeito suspensivo automático previsto em lei.

Em nota, a Anvisa explicou que "foi retirado o efeito suspensivo, ou seja, a resolução 1834/2026 da Anvisa que suspendeu os produtos volta a valer em plenitude". Com isso, as restrições aos produtos seguem em vigor, enquanto o recurso continua tramitando normalmente dentro da agência. A Anvisa acrescentou que "o mérito do recurso da empresa será julgado em rito próprio".

Entenda o caso

A suspensão foi anunciada após inspeções realizadas na fábrica da empresa em Amparo, em conjunto com órgãos de vigilância sanitária paulista. Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas em etapas críticas do processo produtivo, incluindo problemas nos sistemas de controle de qualidade, equipamentos com sinais de corrosão e armazenamento inadequado de resíduos de produtos.

A agência também informou que a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos acabados da marca. A bactéria é comum no ambiente e, segundo especialistas ouvidos pelo g1, representa baixo risco para a maioria das pessoas saudáveis.

O maior perigo envolve grupos mais vulneráveis, como imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, pessoas com feridas, queimaduras ou dermatites, além de bebês e idosos fragilizados. Nesses casos, a bactéria pode causar infecções principalmente quando há contato com mucosas, olhos ou lesões na pele. A orientação geral é interromper o uso dos produtos atingidos pela medida. Quem utilizou os itens, mas não apresentou sintomas, não precisa procurar atendimento médico apenas por causa da exposição.

Especialistas recomendam atenção a sinais como irritações persistentes, secreções, febre ou problemas nos olhos. Também orientam trocar esponjas de pia usadas com os detergentes afetados e, em caso de dúvida, relavar roupas íntimas, toalhas e peças de bebês com outro produto.