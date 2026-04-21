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Cachorrinha come 55 pedras de crack da tutora e é internada em estado grave

Responsável acabou sendo presa

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:58

Cadelinha está internada Crédito: Divulgação/Centro Veterinário Floresta

Uma cadela da raça bulldogue francês foi levada em estado crítico a uma clínica veterinária em Joinville (SC) após ingerir 55 pedras de crack. O caso ocorreu na sexta-feira (17) e veio a público na segunda-feira (20). Durante o atendimento, a tutora foi presa e a polícia passou a investigar as circunstâncias da ingestão. A informação é do site TNOnline.

Identificada como Antonieta, a cadela chegou à unidade com convulsões, alterações neurológicas severas, arritmia cardíaca, sintomas gastrointestinais e sangramento nasal. Segundo uma profissional envolvida no atendimento, a ingestão da droga teria ocorrido pela manhã. Antes de chegar à clínica, o tutor chegou a acionar um veterinário para atendimento em casa e levou o animal a uma agropecuária, mas não houve melhora.

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Na clínica, Antonieta vomitou cerca de 48 pedras de crack. Exames de imagem confirmaram a presença de outras no estômago, e a equipe realizou uma endoscopia para retirada de mais cinco unidades. Em seguida, foram feitos lavagem gástrica e aplicação de carvão ativado para reduzir a absorção de toxinas.

A equipe acionou a polícia e a tutora foi presa no local. Ainda não está esclarecido se a ingestão foi acidental ou se o animal era usado como “mula” para transporte de entorpecentes.