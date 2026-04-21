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Cachorrinha come 55 pedras de crack da tutora e é internada em estado grave

Responsável acabou sendo presa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2026 às 08:58

Cadelinha está internada
Cadelinha está internada Crédito: Divulgação/Centro Veterinário Floresta

Uma cadela da raça bulldogue francês foi levada em estado crítico a uma clínica veterinária em Joinville (SC) após ingerir 55 pedras de crack. O caso ocorreu na sexta-feira (17) e veio a público na segunda-feira (20). Durante o atendimento, a tutora foi presa e a polícia passou a investigar as circunstâncias da ingestão. A informação é do site TNOnline.

Identificada como Antonieta, a cadela chegou à unidade com convulsões, alterações neurológicas severas, arritmia cardíaca, sintomas gastrointestinais e sangramento nasal. Segundo uma profissional envolvida no atendimento, a ingestão da droga teria ocorrido pela manhã. Antes de chegar à clínica, o tutor chegou a acionar um veterinário para atendimento em casa e levou o animal a uma agropecuária, mas não houve melhora.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

Na clínica, Antonieta vomitou cerca de 48 pedras de crack. Exames de imagem confirmaram a presença de outras no estômago, e a equipe realizou uma endoscopia para retirada de mais cinco unidades. Em seguida, foram feitos lavagem gástrica e aplicação de carvão ativado para reduzir a absorção de toxinas.

A equipe acionou a polícia e a tutora foi presa no local. Ainda não está esclarecido se a ingestão foi acidental ou se o animal era usado como “mula” para transporte de entorpecentes.

De acordo com o Centro Veterinário Floresta, o estado de saúde da cadela é estável. “Até o momento, na data de hoje (20/04) a paciente está em estado estável. Já realizamos microchipagem e temos tutor responsável para a adoção desta canina”, informou a unidade.

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