DIPLOMACIA

Celso Amorim diz que é preciso cautela em relação às atas das eleições na Venezuela

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou nessa sexta-feira, 2, que o Brasil precisa de cautela em relação às atas das eleições na Venezuela. Ele argumentou que ainda não há uma visão clara sobre o que aconteceu no pleito presidencial do país vizinho e disse ser necessário mais estudos sobre a situação. As declarações do assessor ocorreram em entrevista à CNN Brasil.