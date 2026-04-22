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Comer comida requentada no micro-ondas faz mal? Veja os riscos

Aquecer sobras pode eliminar parte das bactérias, mas não 'reinicia' o prazo de validade de consumo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:07

Comida esquentada no microondas
Comida esquentada no microondas Crédito: Shutterstock

Ter comida pronta na geladeira costuma trazer praticidade - mas também pode gerar dúvidas. Enquanto é reconfortante saber que há algo disponível quando bate a fome, muitas pessoas sentem pressão para consumir tudo antes que estrague. Nesse cenário, surge uma crença comum: a de que basta reaquecer o alimento para prolongar sua validade por mais alguns dias. Especialistas, no entanto, afirmam que isso não passa de um mito.

A ideia parece lógica: ao aquecer a comida antes que microrganismos nocivos se desenvolvam, seria possível impedir sua formação e “reiniciar” o prazo de segurança. Na prática, porém, isso não funciona dessa forma.

Entenda por que não é possível dar um “novo começo” às sobras, quais são os riscos envolvidos e como aproveitar alimentos preparados com mais segurança.

Comida di Buteco 2026

Comida di Buteco 2026 por Reprodução
Comida di Buteco 2026 por Reprodução
Comida di Buteco 2026 por Reprodução
Comida di Buteco 2026 por Reprodução
Comida di Buteco 2026 por Reprodução
Comida di Buteco 2026 por Reprodução
Comida di Buteco 2026 por Reprodução
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Comida di Buteco 2026 por Reprodução

Por que as sobras podem se tornar perigosas

A intoxicação alimentar acontece quando ingerimos alimentos contaminados por agentes como bactérias, vírus ou parasitas. Esses microrganismos podem chegar à comida em diferentes etapas do preparo.

Falando ao site Self, Bill Sullivan, professor de microbiologia da Universidade de Indiana, explicou que a contaminação pode ocorrer por falhas na higienização dos ingredientes, contato com superfícies sujas ou até pelas mãos. Tocar torneiras, interruptores ou utensílios contaminados durante o preparo já é suficiente para transferir microrganismos ao alimento.

Adotar práticas básicas de higiene - como lavar as mãos com frequência, manter utensílios limpos e evitar usar o mesmo instrumento para manipular alimentos crus e prontos - reduz bastante o risco. Ainda assim, mesmo com cuidados, os alimentos continuam sujeitos à deterioração natural com o tempo.

O momento mais crítico ocorre entre o preparo e o resfriamento. Nesse intervalo, o alimento pode permanecer na chamada “zona de perigo”, faixa de temperatura entre 4 °C e 60 °C, na qual bactérias se multiplicam rapidamente. “Enquanto a comida esfria, as bactérias podem se multiplicar rapidamente - algumas se reproduzem em apenas 20 minutos”, explica Sullivan.

O que o reaquecimento realmente faz

Aquecer sobras pode ajudar a eliminar parte das bactérias e melhorar o sabor dos alimentos, mas isso não significa que o processo restaure a segurança por completo.

“Aquecimento ajuda, mas não oferece proteção absoluta”, afirma Darin Detwiler, especialista em segurança alimentar. De acordo com ele, a recomendação é consumir sobras armazenadas na geladeira em até três ou quatro dias, limite considerado seguro pela FDA.

Quando o alimento atinge cerca de 74 °C, a maioria das bactérias ativas é destruída. No entanto, algumas toxinas e esporos resistem ao calor - como os produzidos por Bacillus cereus, frequentemente associado ao arroz, e Clostridium perfringens, comum em pratos com carne. “Reaquecer reduz o risco, mas não o elimina.”

Além disso, cada novo ciclo de aquecimento e resfriamento faz o alimento voltar à faixa de temperatura favorável à multiplicação de microrganismos. Por isso, a orientação é aquecer apenas a quantidade que será consumida e retornar rapidamente o restante à geladeira. Ao contrário do que muitos pensam, guardar comida ainda quente não prejudica os outros alimentos armazenados.

É possível aumentar o tempo de consumo das sobras?

Não exatamente. Segundo Sullivan, seguir boas práticas desde o preparo até o armazenamento pode prolongar o prazo por um ou dois dias, mas não reinicia a validade do alimento.

Colocar rapidamente a comida na geladeira ajuda a reduzir o tempo de exposição à “zona de perigo”, mas não elimina totalmente o risco de contaminação. Como microrganismos não são visíveis a olho nu, também não há garantia absoluta de segurança apenas pela aparência.

Diante de qualquer dúvida, o mais indicado é descartar o alimento - especialmente se apresentar odor estranho, textura viscosa ou alteração de cor. Manter cuidados com higiene durante o preparo, aquecer corretamente até atingir temperatura segura e verificar se o calor está distribuído de forma uniforme são medidas importantes.

Outra alternativa eficaz é o congelamento. Diferentemente do simples reaquecimento, congelar as sobras realmente prolonga a vida útil dos alimentos e reduz o risco de intoxicação alimentar.

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