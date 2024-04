CEARÁ

Confusão entre casais é filmada após festa e polícia apura injúria

Ao total, cinco pessoas se envolveram na confusão

Jornal O Povo

Publicado em 2 de abril de 2024 às 19:54

Briga foi filmada Crédito: Reprodução

Uma discussão terminou em agressão e pancadaria entre dois casais na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no sábado, 30, após uma festa e foi registrado por testemunhas que estavam no local.

No vídeo é possível ver quando uma mulher discute com outra e tenta agredi-la, até que um homem sai de um carro e tenta defendê-la transferindo golpes.

Durante a briga, um homem com uma blusa branca tenta separar a confusão, mas acaba sendo agredido pelo outro homem e os dois trocam socos e caem no chão, enquanto as duas mulheres continuam a brigar.