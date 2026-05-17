NOVAS REGRAS

Detrans vão passar a exigir exame toxicológico para a primeira CNH de carro e moto; veja o que muda

Documento orienta os órgãos estaduais a adotarem o novo procedimento sem necessidade de aguardar regulamentações complementares

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:02

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) determinou que os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) de todo o país passem a exigir o exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação nas categorias A e B, destinadas, respectivamente, a motocicletas e automóveis. A medida foi anunciada oficialmente nessa sexta-feira (15) e formalizada por meio do Ofício-Circular nº 573/2026. O documento orienta os órgãos estaduais a adotarem o novo procedimento sem necessidade de aguardar regulamentações complementares. Ou seja, segundo a Senatran, a exigência legal já deve ser aplicada imediatamente pelos Detrans.

A decisão chega após meses de indefinição sobre a aplicação da Lei nº 15.153/2025, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e passou a prever o exame toxicológico também para candidatos à primeira CNH das categorias A e B. O documento enviado aos Detrans estabelece ainda que a comprovação do resultado negativo será obrigatória antes da emissão da Permissão para Dirigir (PPD). “os Detrans deverão considerar a etapa de expedição da Permissão para Dirigir (PPD), [...] como marco para a verificação sistêmica da existência de resultado negativo do exame toxicológico”, diz trecho do documento.

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O texto estabelece que os departamentos estaduais deverão verificar no Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) a existência de exame toxicológico negativo antes da emissão da PPD. A nova orientação também revoga entendimento anterior da própria Senatran, emitido em fevereiro deste ano, interpretado por alguns Detrans como sinalização para não exigir o exame enquanto não houvesse regulamentação específica. O Senatran informou que a orientação foi emitida para padronizar os procedimentos em âmbito nacional e acelerar os ajustes internos dos departamentos estaduais enquanto o Contran não publica as regras definitivas sobre a nova exigência.

O exame toxicológico da CNH é organizado por classes de substâncias, que reúnem diferentes compostos analisados em conjunto. Se qualquer uma dessas substâncias for detectada dentro da janela de análise, o resultado é considerado positivo. O exame toxicológico de larga janela utiliza amostras de cabelo, pelos ou unhas e identifica o consumo de substâncias psicoativas em um período retrospectivo mínimo de 90 dias, podendo chegar a 180 dias

O processo envolve coleta em postos credenciados, análise laboratorial e emissão de laudo rastreável. A confiabilidade é garantida por normas técnicas, cadeia de custódia e procedimentos que evitam contaminação ou adulteração da amostra. Cocaína, opiáceos, anfetaminas e maconha são as drogas mais encontradas nos exames.

Pesquisa

A exigência de exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação nas categorias A e B foi aprovada por 86% dos entrevistados em uma pesquisa de opinião encomendada pela Associação Brasileira de Toxicologia (ABTox) e divulgada no final de abril. O exame para as categorias A e B foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 15.153/2025, em vigor desde dezembro do ano passado. Na ocasião, o Ministério dos Transportes informou que a implementação da exigência estava em fase de estudo.