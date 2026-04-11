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Entregador morre após ser baleado por guarda civil enquanto estava ouvindo música

Subinspetor afirmou que o disparo foi acidental; ele foi liberado após pagamento de fiança

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de abril de 2026 às 15:11

Entregador morre após ser baleado por guarda civil enquanto estava ouvindo música
Entregador morre após ser baleado por guarda civil enquanto estava ouvindo música Crédito: Reprodução

Um entregador de aplicativo foi morto com um tiro na noite desta sexta-feira (10). O trabalhador estava na Zona Sul de São Paulo quando foi atingido por um guarda civil, que chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi liberado.

A vítima, Douglas Renato, de 39 anos, estava na Praça Reino do Marrocos, próximo ao Parque Ibirapuera, no momento em que foi baleado. Segundo informações do portal g1, ele transportava caixas de pizza e esfirras e ouvia música em fones de ouvido quando foi abordado e atingido por um disparo feito pelo subinspetor da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Reginaldo Alves Feitosa.

Douglas foi morto quando voltava para casa

Douglas foi morto quando voltava para casa por Reprodução
Douglas foi morto quando voltava para casa por Reprodução
Douglas foi morto quando voltava para casa por Reprodução
Douglas foi morto quando voltava para casa por Reprodução
Douglas foi morto quando voltava para casa por Reprodução
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Douglas foi morto quando voltava para casa por Reprodução

A GCM informou que a viatura havia sido acionada após denúncias de furtos na região. Por conta dos fones de ouvido, Douglas não percebeu a aproximação dos agentes e acabou colidindo com a viatura e caindo. Ao sair do veículo, o subinspetor disparou contra o trabalhador. O suspeito alegou que o tiro foi acidental e que, inicialmente, acreditava que havia sido direcionado a um barranco da praça.

O entregador foi baleado no tronco e, enquanto aguardava socorro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O guarda civil efetuou o pagamento de fiança de R$ 2 mil e foi liberado para responder ao processo por homicídio culposo em liberdade. Ele já havia sido indiciado, em 2003, por tentativa de homicídio, mas o caso foi arquivado.

Tags:

são Paulo Entregador

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