Ex-assessor diz que namorou com Jair Renan, filho de Bolsonaro, que se manifesta

Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, disse em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde da última quinta-feira (14), que viveu um relacionamento “amoroso e romântico” com o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro.



“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse ‘auê’ da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, disse Pupe ao portal Metrópoles, depois de depor no âmbito da Operação Nexum.