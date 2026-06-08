CRIME

Ex-gerente da Cacau Show desvia R$ 240 mil e leva franqueados à ruína

Polícia Civil apura suposto esquema de desvio de pagamentos que teria sido praticado durante anos por uma então gerente da Cacau Show

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:33

Cacau Show Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia), apura esquema de estelionato e fraude corporativa que resultou em prejuízo superior a R$ 240 mil contra empresários locais. No centro das investigações e das denúncias apresentadas pelas vítimas, está uma ex-funcionária que exercia o cargo de consultora de negócios da rede Cacau Show na região e que utilizou sua posição de poder institucional para desviar recursos e fraudar a operação de franqueados do DF e do Entorno. Ela era responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro, atuando no fluxo de caixa e em pagamentos.

Lilmara Neto Oliveira é suspeita de utilizar a posição de confiança que ocupava na rede de lojas para induzir empresários a realizarem transferências bancárias para contas de terceiros e até mesmo para empresas supostamente vinculadas a ela própria. A então funcionária teria começado a aplicar os golpes no início de 2024, mas acabou demitida da Cacau Show em outubro do ano passado. Logo depois, a mulher desapareceu, deixando apenas o rastro de prejuízos.

A coluna Na Mira procurou a assessoria da Cacau Show para comentar sobre os golpes. A empresa ressaltou que o caso foi identificado pela empresa no fim do ano passado e, tão logo os indícios de irregularidades foram apurados, todas as medidas cabíveis foram adotadas de imediato.