Festa onde três contraíram febre maculosa tinha 3,5 mil pessoas

Três pessoas que morreram de febre maculosa contraíram a doença na mesma festa. O evento, chamado "Feijoada do Rosa" reuniu 3,5 mil pessoas na cidade de Campinas (SP) no dia 27 de maio.



As três pessoas morreram no dia 8 de junho após sentirem sintomas como febre, dor e erupções vermelhas pela pele. As vítimas são: Evelyn Santos, de 28 anos; a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, e o namorado dela, o empresário piloto de Fórmula C300 Douglas Costa, de 42 anos.