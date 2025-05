EVENTO ESPECIAL

Calcinha Preta arrasta multidão durante show em shopping de Salvador

Evento foi uma prévia da apresentação do grupo no festival 'Atemporal', que acontece neste sábado

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de maio de 2025 às 22:18

Apresentação lotou a Praça de Alimentação do shopping Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nos anos 2000, uma banda sergipana abalou os corações do Brasil. Seja pelas letras ou melodias, o Calcinha Preta tocou os apaixonados com hits como Manchete dos Jornais e Hoje a Noite. O sucesso se manteve durante os 30 anos do grupo, que se apresentou na noite desta terça-feira (13), em um pocket show realizado no Salvador Norte Shopping.

>

O evento é uma prévia do festival Atemporal, que acontece neste sábado (17), no Wet Salvador. A praça de alimentação do centro de compras recebeu uma verdadeira legião de fãs, que se apertaram para chegar mais perto dos ídolos. Às 18h40, o grupo subiu no palco e fez o público sair do chão com a música A Calcinha Preta é Nossa. >

Entre os mais animados estava o pequeno Luís Fernando Machado, 9 anos, que levou uma placa dedicada ao Calcinha Preta. “Eu gosto muito da banda e queria dar um abraço em Silvana porque eu adoro dela”, falou. >

A mãe do menino Andréa Machado, 49, conta que a família chegou às 14h30 para garantir um lugar perto do palco. “O show está maravilhoso. Ele ficou sabendo pela internet e viemos de Itapuã para tentar realizar o sonho do meu filho”, disse. >

Luis Fernando foi com a família para o show Crédito: Marina Silva/CORREIO

Outra que não parou de dançar foi a confeiteira Jeane Abreu, 37. Ela levou a filha Laura, de 6 anos, para a apresentação e conta que vai para o show da banda no sábado. “Eu ouço Calcinha Preta desde criança. Meu primeiro show foi com 11 anos e eu adoro. Eles representam tudo para mim, minha infância, meu primeiro namorado. É muita história e muitos momentos bons com a família”, lembrou.>

O show contou com uma área reservada para pessoas com deficiência (PCDs). Diversos pais aproveitaram para ir com seus filhos e tiraram fotos com o grupo depois do evento. Uma delas foi a dona de casa Flaviana de Souza, 40, que levou a filha Jady Sophia, 9. “Eu amo Calcinha Preta. Eu fugia de casa quando era mais nova para ver o show deles. Não vou poder ir no sábado, mas estar aqui é muito bom”, falou. >

O festival Atemporal’ acontece no próximo sábado (17), no Wet Salvador. Além da apresentação do Calcinha Preta, o evento conta com convidados especiais como Raí Saia Rodada e a banda Limão com Mel. Os ingressos ainda estão à venda com preços a partir de R$ 80, e podem ser comprados pelo site Bora Tickets. >

“Vamos trazer 11 músicas que não estavam nos outros shows da turnê, além de repertório eclético, gostoso de dançar, ouvir e relembrar. Aguardem que vai ser o show da vida de vocês”, disse a vocalista Silvânia Aquino. >

“Desde a nossa chegada em Salvador, a receptividade nos surpreendeu. Por mais que a gente já espere isso, o carinho e o brilho no olhar são sempre maiores. Preparamos um repertório com canções que a Bahia ama, para apaixonar essa galera. Quem for para o show, vai ver um show único, diferente do que costumamos fazer. Vai ser uma noite incrível”, completou o cantor Bell Oliver.>