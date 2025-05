Premiação

Jornal CORREIO recebe Prêmio Empresas DuBem 2024 das Osid

O jornal recebeu o prêmio na categoria Ouro pelo apoio prestado a Osid ao longo do último ano

Gilberto Barbosa

Publicado em 13 de maio de 2025 às 21:14

A gerente de mercado-leitor Mara Salmeron e gerente de comercial e marketing Luciana Gomes Crédito: Marina Silva/CORREIO

O CORREIO foi uma das empresas contempladas pelo Prêmio Empresas DuBem 2024, realizado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), nesta terça-feira (13), no Teatro Sesc Casa do Comércio. O jornal recebeu o prêmio na categoria Ouro pelo apoio prestado a Osid ao longo do último ano. >

Ao todo, 84 entidades foram contempladas pela premiação, em cinco categorias. A edição deste ano, também conta com a categoria Pessoas DuBem, que homenageia pessoas físicas que se destacaram nas doações para as Obras. De acordo com a superintendente da Osid Maria Rita Pontes, o prêmio é uma maneira de agradecer quem ajuda a manter vivo o legado de Santa Dulce dos Pobres.>

"Esses parceiros são a única forma que temos de manter vivo o legado de Santa Dulce, de continuar crescendo, porque o recurso que recebemos do SUS não é suficiente para manter esse trabalho. Se não fossem as doações, ficaria impraticável continuar os investimentos necessários", disse.>

A gerente de comercial e marketing Luciana Gomes e a gerente de mercado-leitor Mara Salmeron receberam o prêmio pelo CORREIO. >

"Há muitos anos a gente entende a importância da obra de Irmã Dulce para o mundo e, principalmente, para nós, baianos e de Salvador. Tudo o que a Osid precisa fazemos questão de contribuir, seja com campanhas, apoio de mídia ou apoio cultural. Receber esse prêmio é muito gratificante, é um acalento e um motivo de orgulho para o CORREIO e um sinal que a gente realmente faz as coisas com carinho e responsabilidade", falou Luciana.>

Já Mara destacou as campanhas realizadas pelo jornal em parceria com as Obras. Uma delas foi a promoção na qual o leitor recebia uma ecobag com a imagem de Santa Dulce na compra de uma edição impressa do CORREIO. A promoção foi um sucesso, esgotando os estoques nas bancas ainda pela manhã.>

"Essa parceria é motivo de grande orgulho para o CORREIO. Mais do que uma colaboração institucional, essa união representa um compromisso com a solidariedade, com a dignidade humana e com o legado de amor deixado por Santa Dulce dos Pobres. Que possamos seguir juntos, promovendo gestos de empatia, generosidade e transformação social", afirmou.>

O evento contou com apresentação da Orquestra Santa Dulce, que conta com alunos do Núcleo de Práticas Musicais do Centro Educacional Santo Antônio (CESA), unidade de educação das obras e é realizado em parceria com o Neojiba. No espaço também foram disponibilizados estandes com produtos da Loja Santa Dulce e da panificação Dulce Natura, além de uma exposição de peças de tecelagem e cerâmica produzidas por familiares dos alunos do CESA. >