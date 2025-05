CONFIRA LISTA COMPLETA

Salvador Restaurant Week celebra 15 anos com coquetel de lançamento no Palacete Tira-Chapéu

Festival acontece entre os dias 15 de maio e 15 de junho, comemorando 15 anos da chegada da iniciativa à capital baiana

Gabriela Cruz

Publicado em 13 de maio de 2025 às 21:35

Coquetel de lançamento do Restaurant Week Crédito: Genilson Coutinho/ Divulgação

A Salvador Restaurant Week celebrou, na noite desta terça-feira (13), o lançamento da sua 25ª edição com um coquetel no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico. O evento marcou a apresentação oficial do festival, que acontece entre os dias 15 de maio e 15 de junho de 2025, comemorando os 15 anos da chegada da iniciativa à capital baiana. >

Consolidado como um dos principais eventos gastronômicos do estado, o festival reunirá mais de 100 empreendimentos do segmento em Salvador, Lauro de Freitas e, pela primeira vez, em Feira de Santana. Sob o tema “Celebrando a biodiversidade baiana”, a edição especial convida o público a mergulhar nos sabores dos biomas do estado, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e as zonas costeira e marinha. A proposta é valorizar a riqueza local e fortalecer toda a cadeia produtiva, incentivando o uso de ingredientes regionais nos menus.>

Mantendo o conceito de democratização da gastronomia, a Salvador Restaurant Week oferece menus completos com preços fixos, a depender do restaurante. O menu Convencional será servido a R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar; o menu Plus custará R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar; e o menu Premium terá valores de R$ 95 no almoço e R$ 115 no jantar. Os clientes também poderão optar por doar R$ 2 por menu consumido ao Hospital Martagão Gesteira, instituição beneficiada nesta edição, que completa 60 anos de atuação em 2025.>

Idealizador e CEO do evento no Brasil, Fernando Reis destacou o significado desta edição comemorativa e o impacto positivo do festival ao longo de sua trajetória em Salvador. "A Restaurant Week se tornou uma referência em Salvador e não tinha como ser diferente nesta edição, pois estamos com recorde de restaurantes, são mais de 100, e o principal objetivo nós atingimos em conjunto, daí este enorme sucesso do festival na capital baiana, que é: democratizar a boa gastronomia, fomentar o segmento e, consequentemente, participar com um cunho social em prol de instituições beneficentes. Este é um trabalho que nos deixa muito felizes", afirmou.>

Produtora do festival na Bahia, a promoter Licia Fabio ressaltou a expansão do evento para novos territórios e seu papel no fortalecimento do turismo gastronômico no estado. "A organização do festival está procurando, a cada ano, dar uma extensão maior para esse trade gastronômico. Este ano, além de Salvador e Lauro de Freitas, o evento conta com a participação de Feira de Santana”, revelou. “Nosso sonho é que o festival, o mais rápido possível, seja realizado em toda a Bahia e queremos que os restaurantes se preparem para receber cada vez mais baianos e turistas, uma vez que ele já faz parte do calendário turístico da nossa terra ", completou.>

Helaine Schindler, Fernando Reis e Licia Fabio Crédito: Genilson Coutinho/ Divulgação

Produtora executiva da Salvador Restaurant Week, Helaine Schindler destacou as adaptações que garantiram ao festival relevância mesmo diante das mudanças no mercado. "Grande parte do sucesso é o fato de o festival ter evoluído com o tempo para se adaptar às transformações do mercado. Ter categorias distintas de valores, permitir o funcionamento das casas em dias e horários que são adequados a cada estabelecimento, dentre outras mudanças, permitiram que ganhasse mais abrangência e força, beneficiando os restaurantes, público e toda cadeia", pontuou.>

O festival conta com patrocínio do Salvador Shopping, paybay, inCanto Residence Club e Costa do Sauípe, além do apoio da Rede UNIFTC. Também integram as parcerias da edição as marcas Coca-Cola, Eisenbahn, Aperol Spritz, Claro, Jornal CORREIO e GFM 90.1.>

Mais informações sobre restaurantes participantes, menus e horários de funcionamento estão disponíveis no site oficial e no Instagram @salvadorrestaurantweek.>

Lista dos restaurantes da SRW 2025.1:>

33 Contemporâneo>

A Taberna>

Ainá Lamen>

AL Mare>

Alfredo'Ro>

Allê Varanda Bar>

Almacen Pepe>

Amada Lisboa>

Amado>

Arabesque>

aSè Gastrobar>

AYRÀ>

Azougue - Salvador Shopping e Salvador Norte>

Baby Beef Sport Bar>

Barbacoa Salvador>

Barravento>

Bella Napoli>

Bistro Casa Tua>

Boia Restaurante>

Boteco Português>

Bottino Ristorante Italiano>

Bouchon Empório>

Buddha Bistro Asiático>

Cantina Volpi - Alphaville, Ondina, Paseo e Pituba>

Canto>

Carvão _ Cozinha de fogo>

Casa Chálabi>

Casa di Vina>

Casa Iryna>

Casa de Moá >

Casa Nero Pizza House>

Casaria Salvador - Tira Chapéu>

Cascais>

Cave Queijos>

Cazinha Bistrô>

Cazolla>

Cedro Restaurante>

Chez Bernard >

CÖA Restaurante>

Confraria das Ostras>

Cremonini Ristorante>

Di Liana Ristorante>

El Carreiro>

Ferreiro Café>

Gattai>

Genaro>

Gero>

Healthy por vc - Shopping Barra e Salvador Shopping>

Isola Cucina Italiana>

Jabú Resto & Bar>

James Steakhouse>

Joca mesa bar>

JP Steakhouse>

Ki-Mukeka - Salvador Shopping e Salvador Norte>

la bella trattoria di Giuseppe>

La Bottega>

La Lupa>

La Pasta Gialla>

La Pulperia - Brotas e Paseo Itaigara>

Lafayette>

Lar Café Bistrô>

Le Vin - Pituba e Mercure Boulevard>

Leto Gastronomia>

Lôro - Bahia Marina>

Lotti Cucina>

Lotti Osteria>

Mamma Jamma-SDB e Shopping Barra>

Maria Mata Mouro>

Mariposa - Salvador Shopping e Vilas do Atlântico>

Martim Pescador - Pituba, Shopping Paralela e SDB>

Megiro>

Mistura - Itapuã>

Mõrea >

Muy Massa>

O Bistrô>

Omí>

Orí>

Pala 7 Rooftop>

Pasárgada Kebab Grill>

Pasta em Casa - Alphaville e Rio Vermelho>

Pecorino Trattoria>

Pereira - Barra>

Pereira Café - Shopping Paralela e SDB>

Pirambeira>

Preta Bistrô>

Preta - Tira-Chapéu>

Principote>

Proa Bar>

Purgatório Bar>

Puxadinho>

Racletto>

RED Burger N Bar>

Riz Bistrot e Risottos>

Sagratto Café Bar>

Salvador Dali>

Santiago Culinária Ibérica -Clube Espanhol e Shopping Barra>

Sette Restaurante>

Seven Wonders Café - Mundo Plaza, Salvador Shopping, SDB, Spot Barra e Suarez Trade>

Silva>

Soho - Bahia Marina e Paseo Itaigara>

Solar Gastronomia>

Torre de Pizza - Parque Shopping>

Restaurante Varanda Baiana>

Vini Figueira Mar>

Vini Figueira Gastronomia>

Vishnu Culinária Indiana>

Vona>

Yan Ping>

YAYA>

Zaffe>