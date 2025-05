EXPANSÃO

COP 30: Companhia aérea terá voos extras e rotas especiais para Belém, no Pará

Reforço na logística busca aumentar oferta para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

A companhia aérea LATAM vai expandir sua oferta de voos para Belém, no Pará, durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). A expectativa é que haja um aumento de 25% na operação regular, além disso, serão criadas rotas especiais vindas de Bogotá, na Colômbia, e do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. >