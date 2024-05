ESG FÓRUM SALVADOR

III ESG Fórum Salvador se consolida como catalisador para uma transformação sustentável da sociedade

Conectado, atual e propositivo



Estúdio Correio

Murilo Gitel

Publicado em 31 de maio de 2024 às 06:10

Da esq. para a dir., o presidente da Saltur, Isaac Edington, o prefeito Bruno Reis, a diretora do CORREIO, Renata Correia, o diretor da Solví, Ângelo Castro e o diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

Consolidado como o maior e mais importante fórum ESG do Nordeste, o ESG Fórum Salvador, evento promovido pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, celebrou sua terceira edição nos dias 22 e 23 deste mês, no Porto Salvador Eventos, onde autoridades, especialistas e um público engajado estiveram diante de desafios e soluções para as questões ambientais, sociais e de governança que impactam a sociedade.

O primeiro dia do evento contou com uma plateia atenta, de cerca de 400 convidados. Entre as presenças ilustres estavam o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros. Já no segundo dia, o fórum registrou mais de 2.100 participantes, além de 1.590 espectadores em tempo real nas transmissões nos perfis do Correio e Alô Alô Bahia no YouTube, nos dois dias.

Público presente na noite de abertura contou com presenças ilustres, como a do ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

“É fundamental propormos soluções para os problemas que enfrentamos atualmente, como a tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul. O ESG se apresenta como um caminho para um mundo melhor. Este evento é um catalisador para uma transformação positiva da sociedade”, destacou a diretora do CORREIO, Renata Correia.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e um dos curadores do evento, Isaac Edington, ressaltou a representatividade como uma das principais marcas do fórum. “É um debate muito virtuoso, com representantes de diversas organizações do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil, buscando caminhos para incorporar, ainda mais, a agenda ESG.”

Diretora do CORREIO, Renata Correia destacou o ESG Fórum Salvador como um catalisador para as transformações necessárias Crédito: Foto: Lucas Leawry/CORREIO

Importância

A gerente Comercial e Marketing do CORREIO, Luciana Gomes, observou que o ESG é um tema importante para a Bahia e o Brasil como um todo. “O CORREIO está sempre à frente dos temas importantes e entende que é preciso debatê-los para encontrar saídas. Ficamos muito felizes quando grandes marcas patrocinam e apoiam esse projeto”, celebrou.

Na mesma linha, o diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas, observou que muitas entidades e marcas apoiam o fórum desde a sua primeira edição. “É uma demonstração de confiança nos veículos de comunicação como realizadores deste importante projeto. Mais do que nunca, os temas que giram em torno da sigla ESG precisam ser debatidos. O fórum é um grande exemplo de como podemos fazer a diferença na comunidade em que estamos inseridos”, reforçou.

Neutralização

Durante a cerimônia de abertura, Ângelo Castro, diretor da Solví que por meio da BATTRE opera o Aterro Sanitário de Salvador, realizou a entrega do Certificado Credenciado pela ONU referente a Neutralização das Emissões de Carbono do ESG Fórum 2023. Além disso, houve a assinatura do Termo de Compromisso firmado pela empresa para a neutralização do CO2 emitido no ESG Fórum 2024.

O presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, entrega placa ao prefeito Bruno Reis em razão das parcerias pela cidade Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

Da esq. para a dir., o vereador André Fraga (PV) e o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), com o prefeito Bruno Reis Crédito: Lucas Leawry/CORREIO

Por sua vez, o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, destacou algumas das principais iniciativas ESG da companhia. O executivo também exibiu um vídeo sobre as ações da empresa em parceria com a Prefeitura de Salvador, como a instalação de energia solar no residencial Mané Dendê.