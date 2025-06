Atual, relevante e comprometido

ESG

IV ESG Fórum Bahia propôs soluções para os desafios da sociedade nos âmbitos ambiental, social e da governança

Publicado em 16 de junho de 2025 às 11:14

O superintendente da Solví, Bruno Caldas, realizou a entrega do certificado de neutralização de carbono do III ESG Fórum Bahia 2024. Também houve a assinatura de um termo de compromisso assumindo a responsabilidade Crédito: Walter Guedes

E se o futuro que tanto buscamos já estivesse em construção? Essa foi uma das principais premissas que guiaram os painéis e as palestras do IV ESG Fórum Bahia, realizado nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, na Contermas. O evento, promovido pelo jornal CORREIO, reuniu especialistas, executivos e representantes da sociedade civil para discutir os grandes desafios da atualidade e propor soluções rumo a um futuro mais sustentável.>

Consolidado como o principal espaço de debates sobre as pautas ambientais, sociais e de governança da região Nordeste, o ESG Fórum Bahia trouxe, em sua quarta edição, temas como descarbonização, economia circular e os impactos da chamada “onda anti-ESG” no mundo, especialmente no contexto da COP30 que será realizada neste ano, no Brasil. >

Na noite de abertura, exclusiva para convidados, o presidente do Conselho de Administração do CORREIO, Antonio Carlos Magalhães Junior, defendeu que as organizações do setor privado insiram as políticas e práticas de ESG em suas estratégias. >

O IV ESG Fórum Bahia é um evento já consagrado, onde nós buscamos trazer para a discussão um tema que é extremamente importante. Aqui no Brasil, temos visto um movimento relevante para que as empresas publiquem, até 2027, informações referentes ao ESG em seus relatórios financeiros Antonio Carlos Magalhães Junior, presidente do Conselho de Administração do CORREIO

Apoiadores

Gerente de Comercial e Marketing do CORREIO e curadora do evento, Luciana Gomes destacou a importância das empresas apoiadoras para o sucesso do Fórum.>

Esse encontro já se tornou uma data importante do calendário da cidade. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, porque, sem o apoio deles, não conseguiríamos realizá-lo da forma como o promovemos, de forma gratuita para à população, com painelistas e palestrantes tão relevantes Luciana Gomes, gerente de Comercial e Marketing do CORREIO e curadora do evento

Para o presidente da Saltur e também curador do evento, Isaac Edington, fomentar as discussões e práticas sobre ESG é uma das principais ideias do Fórum.>

Tivemos as inscrições dessa edição esgotadas 48h antes, o que demonstra esse interesse da sociedade. O nosso atual modo de vida não pode comprometer as gerações futuras. Essa é a grande mensagem que esse evento proporciona Isaac Edington, presidente da Saltur e também curador do evento

Governança

Representante do prefeito Bruno Reis no evento, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, observou a importância do “S”, de “Social”, para as transformações que a população necessita. A gestora também deu ênfase a força da coletividade no que diz respeito à implementação do ESG.>

Estamos falando de grandes desafios da humanidade, problemas que não tem solução fácil e exigem esforço colaborativo, como mudanças climáticas e a fome. É importante dizer que, quando tratamos desses problemas perversos, o fundamental é buscarmos as soluções junto com o setor privado e a sociedade. Criar uma governança que possibilite isso Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador

Abertura do evento contou com a presença de cerca de 350 convidados Crédito: Walter Guedes

Carbono neutro

Durante a cerimônia de abertura, o superintendente da Solví, Bruno Caldas, realizou a entrega do certificado de neutralização de carbono do III ESG Fórum Bahia 2024. A neutralização foi feita com créditos de carbono gerados no Aterro Sanitário de Salvador, operado pela empresa. >

Além disso, houve a assinatura de um termo de compromisso assumindo a responsabilidade de neutralizar as emissões de carbono do próprio IV ESG Fórum Bahia 2025. Ao final da noite, os convidados ainda puderam apreciar um concorrido coquetel assinado por Vini Figueira. De acordo com dados da organização, 1.100 pessoas estiveram presentes nos dois dias de evento. >