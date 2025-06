SERVIÇOS

Não é só palestra: estandes do IV ESG Fórum oferecem experiências exclusivas

Evento acontece nesta quarta-feira (4) no Porto Salvador, na Contermas.

Yan Inácio

Publicado em 4 de junho de 2025 às 16:17

Empresas utilizam estandes como plataforma para seus projetos e produtos baseados em ESG Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além de debates sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança, o IV ESG Fórum Bahia também tem estandes com experiências exclusivas. É uma oportunidade para empresas destacarem seus serviços no evento com os principais nomes do setor sustentável. O evento acontece nesta quarta-feira (4) no Porto Salvador, na Contermas. >

IV ESG Fórum Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Sistema Comércio Bahia, que abrange o Senac, Fecomércio e Sesc, é uma das instituições que oferecem uma mostra das ações de governança social. São duas atividades interativas: um jogo da memória virtual que mostra os princípios de ESG seguidos pelo sistema e um óculos interativo que faz uma imersão nos ambientes físicos relacionados ao tema na Casa do Comércio.>

“O objetivo é fazer com que as pessoas conheçam o espaço Senac+Verde, é uma área destinada ao depósito de resíduos que são doados pelas pessoas que frequentam e trabalham no prédio e um espaço onde juntamos resíduos que são coletados pelas empresas de reciclagem deste produto”, explica Hernane Freire, analista de privacidade e proteção de dados do Senac.>

Erlane Lima, supervisora da Brasil Saúde, nunca tinha usado um óculos de realidade virtual e gostou da experiência de “visitar” as estruturas que apoiam o trabalho das cooperativas de reciclagem em Salvador. “A importância maior é a questão da sustentabilidade, participar dessas experiências que transmitem uma mensagem deixam a gente cada vez mais rico de informações”, diz.>

Já o estande das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) apresenta os trabalhos filantrópicos da organização, além de trazer os produtos produzidos no Centro de Panificação Irmã Dulce, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).>

“As pessoas estão conhecendo os projetos como o sócio protetor, em que as pessoas fazem doações para manter as portas do nosso hospital abertas, além da nota premiada, que o público pode ajudar colocando o CPF na nota e os impostos são direcionados para as obras sociais”, detalha Monique Santos, promotora de eventos da Osid.>

A publicitária Dilma Maia gostou da atuação sustentável da OSID, mas não pôde comprar os produtos expostos por que é diabética. Ela comentou sobre a experiência com o segundo dia do IV ESG Fórum Bahia. “Já assisti três palestras. Achei bem produtivas as discussões sobre ESG. Para quem ainda não conhece essas práticas, é o futuro, mas para nós, que trabalhamos no ramo, é o presente. Isso mostra que a gente precisa desenvolver muito mais as práticas de sustentabilidade”>

A Bracell, empresa que atua no ramo da celulose solúvel trouxe uma exposição visual dos projetos sociais apoiados pela empresa, com fotos e materiais de comunicação, em celebração aos 10 anos de atuação em Responsabilidade Social da Bracell, na Bahia. Também foram expostos itens produzidos pelos grupos produtivos apoiados pela empresa em seus projetos, com degustação dos produtos e distribuição de brindes sociais, em confecção pelos grupos.>

“A matéria prima da Bracell é a celulose, que é produzida através do eucalipto. Nós temos hoje atuação em mais de 400 comunidades e mais de 40 municípios. Então é priorizada a atuação social dentro das comunidades onde mais se gera impacto, aqui, trazemos os resultados dessa atuação de mais de 10 anos, com projetos que trabalham tanto o empreendedorismo, quanto o empoderamento, principalmente feminino”, conta Adrielle Coutinho, analista de responsabilidade social da Bracell.>

Marcele Grimberg, engenheira ambiental e sanitarista, acompanhou a apresentação dos projetos das Bracell e elogiou o braço social da empresa. “Trabalhei nessa área em uma ONG, então sei o quanto isso é importante para as comunidades, e eu acho que isso é até um trabalho de educação ambiental, onde eles vão conseguir enxergar e abraçar muito mais essa área florestal, porque eles conseguem ver recursos naquilo”, comentou.>

Outras marcas como a Plano Brasil Saúde, Salvador Shopping, Claro, Grupo Um, Moura Dubex, Suzano e Natura também estavam presentes nos estandes do evento. Quem compareceu ao fórum, também pôde admirar uma exposição com obras de arte assinadas pelo artista baiano Bel Borba. Ao todo, quatro grandes esculturas em aço, além de uma tela e outras três obras menores foram expostas no espaço.>