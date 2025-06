FUTURO SUSTENTÁVEL

'Chave da conexão': Felipe Suhre aponta comunicação como caminho para ações de ESG

Jornalista e mentor de comunicação abriu a tarde de palestras no IV ESG Fórum Bahia

Abrindo a programação da tarde no segundo dia de IV ESG Fórum Bahia, o jornalista e mentor de comunicação gaúcho Felipe Suhre ministrou a palestra "Comunicação: a chave da conexão, do engajamento e do fortalecimento do propósito". No evento, Suhre apresentou a importância de pensar a comunicação como chave para pensar ESG (do inglês 'Environmental, Social, and Governance', que em português significa 'Meio Ambiente, Social e Governança') nas empresas a partir das trocas comunicativas assertivas, intencionais, em cuidado com o outro.>