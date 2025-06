IV ESG FÓRUM BAHIA

ESG Fórum Bahia discute inovação, governança e descarbonização em painéis estratégicos

Evento reuniu especialistas e representantes de diversos setores para debater soluções sustentáveis na tarde desta quarta-feira (04)

Luiza Gonçalves

Publicado em 4 de junho de 2025

Consolidado como um dos mais relevantes espaços de reflexão sobre práticas sustentáveis na Bahia, o IV ESG Fórum Bahia reuniu, na tarde do seu segundo dia de realização, quatro painéis com empreendedores, jornalistas, especialistas e empresários em torno de temas fundamentais para o presente e o futuro do planeta, em sintonia com discussões globais como a COP 30. >

Foram discutidos caminhos para tornar setores produtivos mais sustentáveis, com destaque para soluções voltadas à descarbonização e à economia circular. Iniciativas que unem tecnologia e inclusão social também ganharam espaço, assim como debates sobre governança, integridade e o papel transformador das empresas em suas comunidades. A programação evidenciou a importância de conectar conhecimento técnico com práticas reais, apontando experiências bem-sucedidas que reforçam o compromisso com uma agenda ESG sólida.>

“As ações de ESG têm que ser da parte de todos, e vamos procurar alternativas juntos. A educação é o principal alicerce de qualquer transformação na sociedade, e é a partir dela que vamos caminhar. Nós estamos fazendo nosso dever de casa; precisamos investir na educação e preparar nossa sociedade para as estratégias de ESG. Precisamos e podemos ser o país sustentável do mundo”, afirmou Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia.>

Miranda integrou o painel “Desafios e Soluções para a Descarbonização do Setor Agropecuário e Mineração”, juntamente com Alessandra Zanotto, presidente da ABAPA, e Renata Camargo, diretora da Xilolite S/A, sob mediação de Donaldson Gomes.>

O investimento em educação e fomento à tecnologia é uma das ferramentas que pode impulsionar a sustentabilidade em empresas consolidadas e em startups que emergem no mercado. Uma delas é a Bicipreta, fundada por Lívia Suarez, referência nacional nas áreas de inovação, criação e tecnologia, sendo responsável pela criação do primeiro capacete desenvolvido para pessoas negras no Brasil.>

Suarez esteve presente no painel “Inovação Tecnológica para a Sustentabilidade: O Papel das Startups e Inovação Social – tecnologia e diversidade como instrumento de ascensão social”, mediado por Lucas Reis, com a participação de Aline Lobo, coordenadora do Polo Sebrae Onshore, e Raphael Vandystadt, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Agência África Creative.>

A tarde contou ainda com os painéis “Integridade e ESG: Como Integrar Governança e Sustentabilidade nas Empresas”, com Giovanna Victer, secretária da Fazenda de Salvador, Roberta Carneiro, coordenadora-geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) na Bahia, e Rodrigo Accioly, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia; e “A Responsabilidade Social Corporativa no Contexto do ESG: Casos de Sucesso”, com André Silva de Souza, gerente sênior financeiro da Jacobina Mineração Pan American Silver, e Thayara Paschoal, gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM. Ambos foram mediados por Isaac Edington.>

