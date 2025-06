SUSTENTABILIDADE

‘ESG está no bolso’, diz Augusto Cruz na primeira palestra do Fórum ESG Bahia 2025

Palestrante é advogado, professor, escritor e Mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas

Carolina Cerqueira

Publicado em 4 de junho de 2025 às 10:23

Augusto Cruz Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na primeira palestra do Fórum ESG Bahia 2025, o advogado, escritor e especialista em ESG Augusto Cruz relembrou os caminhos percorridos pela temática até aqui e apontou os cenários para o presente e o futuro. Ele destacou o papel das grandes empresas para a sustentabilidade ambiental, para a responsabilidade social e para a governança. >

“Junto com os grandes poderes, as grandes empresas têm grandes responsabilidades”, afirmou o especialista, que defendeu que ESG é uma sigla fortemente conectada à economia. “Abraçar árvore é massa, mas ESG não está no coração, está no bolso”, acrescentou. >

Na área ambiental, Augusto Cruz sobre a importância do Brasil investir em diversidade energética e apostar nisso como vantagem no cenário internacional. Na área social, ele destacou às ações voltadas à preocupação com o direito dos colaboradores nas empresas, principalmente, em relação à saúde mental.>

Augusto Cruz é advogado, professor e escritor, Mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas e pós-graduado em Política e Estratégia pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Ele defendeu que não é o fim do ESG. Muito pelo contrário. Na palestra “A Jornada da Sustentabilidade – O Caminho até aqui e as Perspectivas do Brasil para o Futuro”, o especialista destacou que grandes empresas também trazem grandes responsabilidades e que nunca consultores foram tão demandados por relatórios de sustentabilidade, inclusive, entre as startups e até pequenos negócios. “Ou a gente muda ou a gente vai ter que mudar de planeta”.>