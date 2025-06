OPORTUNIDADE

Inscrições para estágio na Caixa terminam nesta quinta-feira (5)

Vagas são para nível médio, técnico e superior, disponíveis em todas as regiões do Brasil

As inscrições do processo seletivo de estagiários da Caixa encerram nesta quinta-feira (5) e podem ser feitas no site da Super Estágios. As vagas são para nível médio, técnico e superior, disponíveis em todas as regiões do Brasil. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a localidade onde deseja concorrer. >