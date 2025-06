ALÔ ALÔ

Primeiro dia do IV ESG Fórum Bahia reforça compromisso com a sustentabilidade

Evento acontece no Porto Salvador, na Contermas, com a presença de 400 convidados

O primeiro dia do IV ESG Fórum Bahia, realizado ontem (3) no Porto Salvador, na Contermas, foi marcado por discursos inspiradores e uma programação exclusiva para cerca de 400 convidados. O encontro começou com as falas de Antonio Carlos Júnior, presidente do Conselho do Jornal Correio, e da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. Os curadores Luciana Gomes e Isaac Edington também destacaram a importância de consolidar o ESG como tema central para o futuro das empresas e da sociedade. >