IV ESG Fórum Bahia discute desafios e soluções para o desenvolvimento sustentável no estado

Encontro reúne especialistas, empresas e autoridades para discutir sustentabilidade, governança, inovação e responsabilidade social

Publicado em 4 de junho de 2025 às 05:00

Evento já se consolidou no calendário baiano Crédito: Ana Albuquerque/Arquivo CORREIO

Consolidado como o principal espaço de debates sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança na Bahia, o ESG Fórum Bahia chega à sua quarta edição nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, na Contermas, reunindo grandes nomes do setor produtivo, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil. >

Realizado pelo jornal Correio, o fórum se conecta aos debates internacionais, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil, e busca provocar reflexões sobre o papel das empresas, do poder público e da sociedade na construção de um futuro mais sustentável. A programação aborda temas como economia circular, inovação, descarbonização, responsabilidade social, governança e os impactos da chamada onda anti-ESG no mundo.>

O evento este ano traz uma novidade: a presença da arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG, a partir de uma exposição com quadros inéditos e esculturas assinadas por Bel Borba. O artista visual, pintor, muralista e escultor, inclusive, participará de um dos painéis do segundo dia do fórum.>

“Iniciamos o processo de discussão do ESG há quatro anos porque entendemos que esta pauta é fundamental. Esta é uma temática que nós sempre trabalhamos, mas entendemos que havia espaço para um evento que traz nomes de referência nacional para dialogar com grandes nomes locais”, afirma Luciana Gomes, gerente comercial e de marketing do Correio.>

Para Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e um dos curadores do evento, o Fórum é uma oportunidade estratégica para alinhar práticas e consolidar conceitos. “É uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações se atualizarem com o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável”, afirma.>

Ele complementa: “A realidade é que as empresas precisam atualizar suas práticas, as mudanças climáticas estão aí. Precisamos trazer tudo isso para uma discussão local, e é o que o Fórum faz, traz uma visão de tudo o que acontece no mundo com um foco na Bahia. É um espaço único, porque temos poder público e sociedade civil discutindo juntos.”>

Programação>

Nesta quarta-feira (dia 4), com acesso aberto ao público mediante inscrição, o evento começa com a palestra “A Jornada da Sustentabilidade – O Caminho até aqui e as Perspectivas do Brasil para o Futuro”, ministrada por Guga Cruz, advogado, escritor e especialista em ESG. Logo depois, quem assume é Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, com a palestra “Do ESG à Estratégia Climática: O papel das empresas rumo à COP30”, que destaca como o setor empresarial deve se posicionar diante dos desafios climáticos.>

O primeiro painel, “A Economia Circular no Brasil: Oportunidades e Desafios”, traz um olhar multidisciplinar sobre o tema, reunindo o artista visual Bel Borba, o professor e pesquisador da Universidade SENAI CIMATEC e coordenador do MBI de Economia Circular, Luiggi Cavalcanti, a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, e a fundadora e CEO da startup Solos, Saville Alves. A mediação será da escritora, jornalista e idealizadora da Awá Cultura e Gente, Mariana Paiva.>

Na sequência, o painel “Transformando Problemas em Oportunidades: Recuperação de Áreas Degradadas e Sustentabilidade” discute soluções aplicadas à realidade baiana e nacional. Participam Ivan Euler, secretário municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador, Fernando Amorim, diretor estatutário da Moura Dubeux, Meryellen Baldim, gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell Bahia, e Claudia Barros, diretora de Comunicação Corporativa da Acelen. A mediação é do jornalista de Economia do Correio, Donaldson Gomes.>

Após o intervalo para o almoço, a programação retorna com a palestra “Comunicação: a chave da conexão com os cooperados e do fortalecimento do propósito”, conduzida por Felipe Suhre, mentor de comunicação.>

O painel seguinte aborda “Desafios e Soluções para a Descarbonização do Setor Agropecuário e Mineração”, reunindo Alessandra Zanotto, presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), e Renata Camargo, diretora da Xilolite S/A. A mediação é de Donaldson Gomes.>

Em seguida, a presidente do Instituto Conselheira 101, Jandaraci Araújo, ministra a palestra “Lucro com Propósito: estratégia, impacto e valor compartilhado”, abordando como empresas podem gerar valor não só financeiro, mas também social e ambiental.>

Com o tema “Inovação Tecnológica e Social para a Sustentabilidade: O Papel das Startups e da Diversidade como Instrumento de Ascensão Social”, o painel reúne Aline Lobo, coordenadora do Polo Sebrae Onshore, Lívia Suarez, empreendedora criativa, cofundadora da La Frida Bike e fundadora da Bicipreta, e Raphael Vandystadt, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Agência África Creative. A mediação é de Lucas Reis, presidente da ABMP e fundador da Zygon e da Trezion.>

Na reta final, o painel “Integridade e ESG: Como Integrar Governança e Sustentabilidade nas Empresas” debate como as boas práticas de governança se alinham às estratégias sustentáveis. Participam Giovanna Victer, secretária da Fazenda de Salvador, Roberta Carneiro, coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) na Bahia, e Rodrigo Accioly, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia e conselheiro consultivo das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID). A mediação é de Isaac Edington, presidente da Saltur.>

O evento se encerra com o painel “A Responsabilidade Social Corporativa no Contexto do ESG: Casos de Sucesso”, que traz as experiências de André Silva de Souza, gerente sênior financeiro da Jacobina Mineração Pan American Silver, e Thayara Paschoal, gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM. A mediação também será conduzida por Isaac Edington.>

Já aconteceu>

A programação começou no dia 3 de junho, com uma agenda restrita a convidados. Após a abertura oficial, o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, iniciou o ciclo de palestras. Logo depois, foi a vez de Mariana Lisbôa, diretora global de Relações Corporativas e Licenciamento Ambiental da Suzano, compartilhar sua visão sobre os desafios e oportunidades da pauta ESG.>

Na sequência, a diretora de Riscos e Compliance da Globo, Carolina Junqueira, falou sobre a integração dos princípios ESG nas estratégias de governança corporativa. Encerrando o bloco de palestras, sobe ao palco Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil, que abordará como as práticas sustentáveis impulsionam os negócios. O dia terminou com um coquetel de networking com buffet assinado pelo chef Vini Figueira.>

Saiba quem são os participantes desta quarta-feira>

Alessandra Zanotto>

É presidente da Abapa, produtora rural e atua como sócia-diretora no Grupo Zanotto, produtor de algodão e soja do oeste baiano. Vem imprimindo sua marca em uma gestão que tem como meta a sustentabilidade – econômica, ambiental e social. Se posiciona como voz de destaque no fortalecimento da participação feminina na liderança do setor: integra os comitês Women in Cotton, da International Cotton Association (ICA), e faz parte do grupo Forbes Mulher Agro, da Forbes Brasil. Atualmente, é presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão - Abapa e do Fundo de Desenvolvimento do Algodão na Bahia - Fundeagro.>

Aline Lobo>

É coordenadora do Polo Sebrae Onshore. Administradora, especialista em Gestão de Negócios e Arranjos Produtivos Locais, com ênfase em Petróleo, Gás e Energia. Atualmente, está à frente de projetos para inserção de pequenos negócios nas cadeias de valor e de desenvolvimento socioeconômico nos territórios impactados dos setores de Óleo, Gás e Energia, através do Polo Sebrae Onshore.>

André Silva de Souza>

É gerente Sênior Financeiro, responsável pelas áreas de Finanças, Tecnologia e Procurement — Contador e Engenheiro de Produção na Jacobina Mineração, com 15 anos de experiência em gestão de finanças, planejamento estratégico, procurement e controladoria. Possui MBAs em Finanças e Controladoria pelo IBMEC, IFRS pelo FIPECAFI, e Gestão Executiva e Liderança pelo SENAI/CIMATEC, além de formação em Gerenciamento de Riscos na Mineração (USP/Queensland). Atualmente é mestrando pela Fundação Dom Cabral. >

Augusto Cruz (Guga)>

É advogado, professor e escritor, Mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas e pós-graduado em Política e Estratégia pela UNEB. Autor dos livros Introdução ao ESG, Governança Corporativa e os Pequenos Negócios, dentre outros, sócio-diretor da AC Governança e Sustentabilidade, empresa signatária do Pacto Global da ONU e integrante do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher do Município de Salvador. E é palestrante do Fórum Salvador ESG desde sua primeira edição.>

Bel Borba>

É artista visual, pintor, muralista e escultor. É impossível circular pela cidade Salvador sem que você se depare com algumas de suas obras. No final dos anos 60 fez as suas primeiras xilogravuras, na sua primeira exposição em 1975 apresentou colagens com objetos associado a pintura spray, técnica que desenvolveu por muitos anos em murais por toda cidade de Salvador e em telas. Pintou o muro de Berlim em 1986 na sua primeira visita à Alemanha, convidado pelo Dr. Alexander Fils, que tem sido curador de algumas exposições em Düsseldorf, Ehrenburg, Borken De, Elsenheimerstrs Be, Kolvenburg, na Alemanha. Outras exposições na Itália, Espanha, Suíça, Alemanha, Portugal, França, Estados Unidos. >

Claudia Barros>

É diretora de Comunicação Corporativa da Acelen. Tem uma atuação importante no desenvolvimento, estruturação e lançamento das marcas no Brasil. Ao longo de mais de 20 anos de experiência, liderou equipes de Comunicação e Marketing em empresas multinacionais francesas, alemãs, brasileiras, passando pelos mercados hoteleiro, de serviços, Químico, Petroquímicos e de Agronegócios. Formada em Marketing pela UNIP, Pós-graduada em Administração de Marketing pela FAAP e com MBA em Gestão Estratégica de Negócios na FIA, destaca-se pela gestão inclusiva focada na imagem e reputação, com visão 360 e cultura corporativa. Profissional com forte estratégia de PR, Digital e Redes sociais, eventos, parcerias e patrocínios, relação com comunidades, relacionamento com franqueados, M&A, e gestão de crise.>

Donaldson Gomes>

É editor de Economia do CORREIO. Você pode chamar ele de Don, o cara que sabe tudo sobre o mundo dos negócios e é um dos 50 mais admirados jornalistas de economia, em premiação feita pelo portal Jornalistas & Cia. Venceu duas vezes o Prêmio Sebrae de Jornalismo na Bahia e recentemente conquistou o Prêmio Abapa. Da mineração ao agro -, passando pelo setor portuário - ele é referência quando se trata de economia e mercado. Profissional experiente com MBA em marketing, se interessa pela rotina das empresas mesmo antes de se formar, há 21 anos. Don conversa com o mundo empresarial e nos oferece análises exclusivas, diariamente, aqui no CORREIO.>

Felipe Suhre>

É jornalista e especialista em inteligência emocional. Após mais de uma década como jornalista na maior emissora de TV do país, Felipe Suhre seguiu um chamado interno: ajudar pessoas a superar barreiras emocionais, se reconectar com suas histórias e transformar suas relações no trabalho e na vida. Com o Método Fluxo, Felipe Suhre ajuda líderes e equipes a alinhar emoções e expressão para construir conexões genuínas. Sua abordagem transforma a comunicação em ferramenta de liderança e engajamento.>

Fernando Amorim>

É diretor estatutário da Moura Dubeux, responsável pela operação nos estados da Bahia e Ceará. Com mais 30 anos de atuação na companhia, trabalhou os primeiros 14 anos na engenharia, coordenado a construção de 27 empreendimentos em Pernambuco. A partir de 2007, como diretor de incorporação, foi líder na abertura de novos mercados, tendo desenvolvido e lançando mais de 85 projetos, nos estados de RN, CE e BA.>

Giovanna Victer>

É secretária da Fazenda de Salvador. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal. Mestre em Políticas Sociais e Planejamento para Países em Desenvolvimento pela London School of Economics. Presidiu o Fórum Nacional de Secretários de Fazenda e Finanças da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) de 2019 a 2024. Giovanna foi secretária de Planejamento, Modernização da Gestão, Orçamento e Controle e de Fazenda de Niterói e atuou na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, durante a implantação dos programas 'Aceleração do Crescimento' e 'Minha Casa, Minha Vida'. Também foi responsável pelo planejamento técnico da repactuação do 'Programa de Modernização do Poder Executivo Federal', no âmbito do Ministério do Planejamento.>

Humberto Miranda>

É presidente do Sistema Faeb/Senar; do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae e da Comissão Nacional do Trabalho e Previdência Social da CNA. É produtor rural; médico veterinário – imortal da Academia Baiana de Medicina Veterinária; já presidiu a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária; o Sindicato Rural e o Conselho de Associações Comunitárias Rurais de Miguel Calmon. Na vida pública, já assumiu os cargos eletivos de vice-prefeito e prefeito do município. >

Isaac Edington>

É presidente da Saltur – Empresa Salvador Turismo na Prefeitura de Salvador. Administrador de Empresas, com Pós-Graduação em Psicologia Organizacional, Gestão Responsável para Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e Estratégia de Negócios para Sustentabilidade por Stanford Business School/USA. É membro do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia/FIEB, Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, Conselho de Administração da COGEL – Cia. de Governança Eletrônica, do Comité Náutico de Salvador, Conselho Curador do Escream Festival, do Agenda Bahia e do Fórum ESG. >

Ivan Euler>

É secretário Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador. Graduado em Engenharia Civil, Mestre em Engenharia Ambiental Urbana, Pós-Graduado em Engenharia da Qualidade e Design para Sustentabilidade e MBA em Empreendedorimo e Inovação. Já foi diretor de inovação, diretor de resiliência e subsecretário de sustentabilidade e resiliência. Atualmente ocupa cargo de Secretário Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador.>

Jandaraci Araújo>

É presidente do Instituto Conselheira 101. Com forte presença na agenda ESG e em governança climática, Jandaraci Araujo é conselheira experiente, com atuação em boards de empresas privadas, institutos culturais e iniciativas de impacto social. Sua trajetória é marcada pela inovação e pela construção de ambientes corporativos mais diversos e estratégicos. Uma das principais vozes em liderança, governança e sustentabilidade no Brasil, Jandaraci Araujo impacta o alto escalão com uma visão estratégica, voltada para um futuro sustentável e inclusivo.>

Mariana Paiva>

É escritora, jornalista e idealizadora da Awá Cultura e Gente >

Lívia Suarez>

É empreendedora criativa, cofundadora da La Frida Bike e fundadora da Bicipreta. Referência na área de inovação, criação e tecnologia no Brasil, criou o primeiro capacete para pessoas negras. Com 10 anos de experiência , atua em liderança em setores públicos, privados e coletivos, desenvolvendo soluções que integram raça , mobilidade e inclusão.>

Lucas Reis>

É presidente da ABMP e Fundador da Zygon e da Trezion>

Luciana Nicola>

É diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco e membro do conselho administrativo do Pacto Global da ONU no Brasil. É graduada em Direito, com especialização em Comunicação Empresarial e master em Liderança e Gestão Pública do CLP, com módulo concluído em Harvard. Atuou ainda na iniciativa Todos Pela Saúde, além de idealizar o programa Bike Itaú. No banco, lidera a estratégia ESG, com destaque para a condução da agenda climática.>

Luiggi Cavalcanti>

É professor e pesquisador da Universidade SENAI CIMATEC e coordenador do MBI de Economia Circular. Engenheiro Químico, mestre em Energia e Meio Ambiente e Doutor em Engenharia Química. Como experiência empresarial, trabalhou como Gerente Industrial na área de produção, qualidade e segurança no setor industrial. Tem experiência internacional (Canadá, Chile, Espanha) na área de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI) em universidades estrangeiras, onde realizou parte do seu doutorado na Espanha, com foco em Economia Circular. Atualmente, o Prof. Luiggi atua apoiando o desenvolvimento estratégico do setor de Meio Ambiente do SENAI CIMATEC, sendo ainda docente do MBA de Sustentabilidade Empresarial e ESG , coordenador do novo MBI de Economia Circular e professor permanente do Mestrado Profissional de Desenvolvimento Sustentável (MPDS).>

Magnólia Borges>

É gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia. Jornalista, especializada em Gestão da Comunicação Organizacional Integrada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), já supervisionou o departamento de Assuntos Governamentais, Comunicação e Responsabilidade Social da Ford e atuou como gestora da unidade de Relações com a Imprensa da Coelba. É vice-presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e integrante do Conselho de Administração do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC).>

Meryellen Baldim>

É gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell Bahia. Engenheira Florestal, especialista em Gestão Ambiental, Auditoria e Certificações Ambientais com mais de 15 anos de experiência na gestão ambiental de empresas privadas. Possui especialização em Gestão Ambiental, Auditoria e Certificações Ambientais. Atua na Bracell desde 2010, sendo a responsável pela realização dos programas ambientais para a fauna e flora, solo, resíduos e recursos hídricos. Sob sua gestão, está a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, a maior unidade de conservação do gênero no Litoral Norte da Bahia, e também a condução em nosso estado, do Compromisso Um-pra-Um, por meio do qual a empresa se compromete a preservar um hectare de mata nativa para cada hectare plantado de eucalipto.>

Raphael Vandystadt>

É vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da agência Africa Creative, cofundador do Pacto Contra a Fome, diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo e possui especialização em criação de estratégias corporativas socialmente responsáveis pela Harvard Business School.>

Renata Camargo>

É diretora na Xilolite S/A, com quase 16 anos no setor de mineração, com forte foco em gestão estratégica, liderança de equipes multidisciplinares e desenvolvimento de uma cultura organizacional sólida e ética. Advogada formada pela Faculdade Ruy Barbosa (atual UniRuy Wyden), com MBA em Gestão de Produção e Logística Empresarial. Também possuo formação em Direito da Mineração (IBRAM) e sou pós-graduanda em ESG pela PUC-RS. Acredito na importância da liderança humanizada, na construção de ambientes colaborativos e no alinhamento entre propósito, performance e sustentabilidade no setor mineral.>

Roberta Carneiro>

É coordenadora Geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) na Bahia. Atua como conselheira certificada no Comitê de Auditoria Experiente (CCoAud+ IBGC), Advogada especialista em Sistema de Integridade, Governança e Sustentabilidade, Mestre em Direitos Fundamentais.>

Rodrigo Accioly>

É presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia e Conselheiro Consultivo das Obras Sociais Irmã Dulce. Rodrigo é advogado, administrador judicial, árbitro da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia (ACB). Presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia e Conselheiro Consultivo das Obras Sociais Irmã Dulce e Coordenador do Comitê de Auditoria, Riscos e Sustentabilidade da Cia de Participações Aliança da Bahia.>

Saville Alves>

É fundadora e CEO da startup Solos. Formada pela UFBA em comunicação social, e com expressiva experiência no terceiro setor e em multinacionais, a pluralidade de percepções de Saville a levou a ser eleita, em 2022, pela Forbes uma das 20 mulheres mais inovadoras das Ag Techs. Em 2024, passou a integrar a Rede de Líderes da Fundação Lemann.>

Thayara Paschoal>

É gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, graduada em Comunicação Social Relações Públicas, com especializações em Educação Ambiental, Projetos Sociais e Políticas Publicas, Responsabilidade Social Corporativa e com MBA em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo (USP), Thayara possui sólida atuação na gestão da Agenda ASG em grandes corporações de diferentes segmentos.>

