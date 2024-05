No Clima

Fórum ESG trará COP-30, que será realizada na Amazônia, para o centro das discussões

O governador do Pará, Helder Barbalho, anfitrião da cúpula global, é um dos palestrantes

Bruno Wendel

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:00

Encontro traz sustentabilidade para centro do debate Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ARQUIVO CORREIO

O Brasil só irá sediar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) em novembro de 2025, mas uma prévia do evento internacional será apresentada agora, na terceira edição do Fórum ESG Salvador, que acontece nos dias 22 e 23 deste mês, no Porto Salvador. O assunto, que é o diferencial da edição 2024, será tratado logo no primeiro dia, na palestra do anfitrião da COP-30, Helder Barbalho, governador do Pará, um dos estados que abriga a Floresta Amazônica.

“Estamos em um ano de máxima importância para o ESG, porque o Brasil terá a principal conferência do clima no mundo em 2025, que visa unificar ações, além de mobilizar a sociedade para as questões climáticas. A participação de Helder Barbalho é de extrema relevância, porque vai antecipar a dimensão do Brasil nesta conferência, que vai receber o mundo inteiro na Amazônia, um dos mais importantes biomas do planeta”, destacou Isaac Edington, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), que será um dos mediadores do fórum.

Além de Helder Barbalho, teremos a presença de outros importantes nomes que representam os pilares do evento: o prefeito de Salvador Bruno Reis, a cantora Daniela Mercury e o cofundador da CUFA e presidente da CUFA RJ, Preto Zezé. Com curadoria de Isaac Edington, especialistas, executivos e autoridades estão entre os nomes confirmados na programação do evento realizado pelo CORREIO e o portal Alô Alô Bahia. A programação completa e o local para fazer as inscrições estão disponíveis no site do Fórum ESG: oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador.

Debates

O Fórum ESG Salvador terá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”, referenciando as questões ambientais, sociais e de governança corporativa. “O Ser Humano e a Transformação Digital” e a “Mudanças Climáticas: Acordos, Caminhos e Desafios” estão entre as palestras que serão apresentadas nos dois dias. Bate-papo e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade, estarão presentes também nos painéis “Integração de Práticas ESG nas Estratégia Corporativas”, “Impacto Social, Economia Circular, Políticas de Redução de Resíduos”, “Tecnologias Emergentes para a Sustentabilidade, Inovação e Soluções”, “Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI)”, “Inteligência Artificial e Impacto na Sociedade” e Cases.

“O fato determinante para a sobrevivência é ter o clima estabilizado. Por conta do desequilíbrio, temos chuva, frio, calor em demasia, como os gaúchos estão agora sentindo na pele o efeito das enchentes e outros problemas causados por fenômenos climáticos no mundo. Esses extremos afetam também a economia, causado o aumento no valor de alguns insumos”, explicou Isaac Edington.

Para o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, em um mundo cada vez mais consciente e preocupado com questões ambientais, sociais e de governança (ESG), “é fundamental que as administrações públicas se comprometam com esses princípios em suas práticas e políticas”.

“O conceito de ESG envolve a integração de critérios ambientais, sociais e de governança nas decisões de negócios e políticas públicas, visando não apenas o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. Em nossa gestão, compreendemos que a busca pelo equilíbrio entre esses três pilares é essencial para construir uma cidade mais justa, inclusiva e resiliente”, declarou ACM Neto.

“Trata-se do principal evento de ESG do Nordeste e um dos maiores do país”, ressalta o diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, Rafael Freitas. “Conseguimos colocar Salvador em destaque, valorizando empresas, institutos e agentes de transformação. O fórum joga luz em assuntos urgentes e promove uma série de discussões intransponíveis, lembrando que os setores financeiros e empresarial valorizam cada vez mais companhias que levam em conta os impactos que produzem no planeta e na população”conclui.

São mais de 30 empresas patrocinando e apoiando o projeto. “São empresas de vários setores, de pequeno e grande porte, locais e nacionais, que acreditam no trabalho e potencial do Correio e do Alô Alô Bahia, entregando bastante conteúdo e mídia”, declarou a gerente comercial e de marketing do Correio, Luciana Gomes.

O III ESG Fórum Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Alba Seguradora, Bracell, Contermas, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Instituto Mandarina, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Moura Dubeux, OR, Porsche Center Salvador, Salvador Bahia Airport, Suzano, Tronox e Unipar; apoio da BYD | Parvi, Claro, Larco Petróleo, Salvador Shopping, SESC, SENAC e Wilson Sons; apoio institucional do Sebrae, Instituto ACM, Saltur e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Fera Palace, Happy Tour, Hike, Hiperideal, Ticket Maker, Tudo São Flores, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.

Presenças confirmadas

Bruno Reis

Prefeito de Salvador

Eleito prefeito de Salvador em 2020 com 64,2% dos votos, maior percentual entre as capitais brasileiras, Bruno começou muito cedo a atuar na vida pública. Lançou diversos projetos, como o Morar Melhor, Primeiro Passo e Cuidar, conhecido como o SAC dos pobres. Ele ainda ampliou o serviço de acolhimento à população em situação de rua e ajudou a criar o auxílio emergência para indenizar as vítimas das chuvas.

Preto Zezé

Cofundador da CUFA E Presidente da CUFA RJ

Cofundador da CUFA, Presidente da CUFA RJ, empreendedor de destaque, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro. Filho de um casal de retirantes, mãe doméstica e pai pintor da construção civil, foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza e além dos atributos acima, tornou-se uma figura de grande destaque nas causas sociais do país e ainda no debate sobre o racismo no Brasil e a sua relação com a desigualdade social.

Helder Barbalho

Governador do Pará e anfitrião da COP 30 no Brasil

Atualmente é o presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável dos Governadores da Amazônia Legal, reeleito por unanimidade de votos. Foi Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos e Ministro de Estado da Integração Nacional do Brasil.

Daniela Mercury

Artista com 40 anos de carreira e de luta pelos direitos humanos

Atua ainda mais fortemente como representante da sociedade civil no Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça, criando, entre outras coisas, políticas públicas de proteção à população LGBTQIA+ e proteção aos povos indígenas e como Membra permanente da Comissão Arns, é embaixadora do UNICEF desde 1995 e Campeã da Igualdade da ONU desde 2014.

Andrea Iorio

Palestrante e escritor best-seller

Graduado em economia pela Universidade Bocconi, em Milão (Itália), e com Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, em Washington (EUA). Hoje é uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e potencialização de novos negócios no país.

Isaac Edington

Presidente da Saltur

Augusto Cruz

Advogado, Escritor, Consultor Especialista em ESG

É sócio da AC Governança & Sustentabilidade e membro do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher do Município de Salvador. Associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Autor dos livros: “Introdução ao ESG – Meio ambiente, social e governança corporativa” (2021); “Governança Corporativa e os Pequenos Negócios” (2021), dentre outros.

Enilda Maranhão

Gerente de SSMA da JMC Pan American Silver

Carreira consolidada há 25 anos na gestão de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) em empresas multinacionais do setor mineral como a Rio Tinto, Votorantim Metais, Vale, Kinross, Mirabela, Yamana Gold, Bamin, OZ Minerals, Pan American Silver, e do setor Agroindustrial como Grupo da Biosev da Louis Dreyfus Company e Raízen.

Marcelo Lyra

VP de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Acelen

Atua há mais de 25 anos nos setores petroquímicos, de mídia e comunicação e em holdings com atuação multisetorial. Foi vice-presidente e diretor de empresas nacionais e multinacionais, nas áreas de relações institucionais, sustentabilidade, comunicação e de negócios.

Helena Bertho

Executiva Global de Diversidade e Inclusão.

Uma das principais executivas de Comunicação e Inovação do Brasil. Recebeu o prêmio Sim à Igualdade Racial em 2021, o Prêmio Caboré em 2022, o Troféu Mulher Imprensa de 2023, e foi reconhecida uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Formada em Publicidade e Propaganda, vem trilhando um caminho de sucesso no mundo corporativo, em cargos de liderança em grandes empresas brasileiras. Atualmente é Diretora Global de Diversidade e Inclusão.

Jorge Cajazeira

VP do Conselho de Sustentabilidade da FIEB e membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado da Bahia (CEPRAM)

Engenheiro Mecânico pela UFBA e Ph.D em Administração pela prestigiosa FGV/EAESP. É um dos 15 membros internacionais do Conselho Técnico Superior da ISO. Atua como Consultor Internacional em países como Estados Unidos, Suíça e Brasil.

Donaldson Gomes

Editor e colunista do jornal CORREIO

Jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e MBA em Marketing pela Unifacs. Produz conteúdos sobre Economia e Negócios

André Sá

Empresário e consultor na área de turismo e sustentabilidade

Mestre em Administração pela UFBA, Pós graduado em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela FGV, Especialista em Turismo pela CETT Barcelona/ES e Certificado em Gestão de Destino pela George Washington University e em Turismo Sustentável pelo Global Sustainable Tourism (GSTC). Profissional com mais de 20 anos de experiência em turismo e sustentabilidade, já liderou a implantação de projetos nacionais e internacionais, especializando-se em certificação e gestão sustentável de destinos.

Giovanna Victer

Secretária de Fazenda do Município de Salvador

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo Federal. Mestre em Políticas Sociais para o Desenvolvimento pela London School of Economics. Foi secretária de Planejamento e Fazenda em Niterói. Desde 2021 exerce a posição de Secretária de Fazenda de Salvador. Preside o Fórum Nacional de Secretários de Fazenda e Finanças da Frente Nacional de Prefeitos.

Leana Mattei

Diretora da AGANJU ESG & Impacto Social e sócia-investidora da Incentiv

É palestrante, TedX Speaker, comunicadora e escritora do livro "A estrada vai além do que se vê" sobre impacto social em obras de infraestrutura. É mestra em Desenvolvimento e Gestão Social pela UFBA, tem MBA em Sustentabilidade e Responsabilidade Social pela UNIFACS, formação em Mensuração de Impacto Social pelo Insper e Mediação de Conflitos e Metodologia do Ensino Superior pela UFBA, e graduação em Comunicação e Relações Públicas pela UNEB.

Pedro Alban

Arquiteto e artista visual, fundador da Arquivo

Arquiteto e Artista Visual Formado pela Universidade Federal da Bahia e mestrando em arquitetura pela Pontifícia Universidad Católica de Chile. Seus projetos estão ligados ao reaproveitamento de materiais com interesses econômicos, ambientais e relacionados à memória. Desde 2016 faz parte do coletivo interdisciplinar Mouraria 53, dentro do qual realizou a curadoria de exposições e a reforma de um casarão no centro histórico de Salvador—a Mouraria 53 foi a única proposta do nordeste selecionada para a XII Bienal internacional de Arquitetura de São Paulo em 2019 e já esteve em publicações nacionais e internacionais. Em 2020 fundou junto a Natália Lessa a Arquivo, empresa voltada à simplificação do reaproveitamento de materiais e à criação de um mercado de reemprego em Salvador.

Lucas Reis

Fundador da Zygon e Diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil

Doutor em Comunicação, Presidente da ABMP, Vice-Presidente se Assuntos Governamentais do IAB Brasil e Fundador da Zygon Adtech. É pesquisador sobre difusão da informação em ambiente digital, tendo sido speaker no Workshop "Comparative Approaches to Disinformation", promovido pela Harvard University. É professor da Miami AdSchool, autor do livro “Publicidade Digital: tendenciais da nova fronteira publicitária”. Foi selecionado em 2022 pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como um dos Jovens Líderes das Américas.

Marcio Nappo

Vice-Presidente de Sustentabilidade Bracell

Graduado em Filosofia pela Universidade de Sorocaba, Economia pela Universidade de São Paulo e, mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, o executivo tem mais de 20 anos de experiência, tendo atuado em empresas nacionais e multinacionais como: JBS, UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Archer Daniels Midland Company, ABIOVE - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e ZF Group.

Anna Luísa Beserra

Empreendedora Social Premiada pela ONU

Pioneira na democratização do acesso à água e saneamento através do Aqualuz, esta tem beneficiado mais de 27 mil pessoas, ganhando reconhecimento global, incluindo o prêmio Jovem Campeã da Terra da ONU e Forbes Under 30, por sua contribuição excepcional.

Maria Lúcia Dubeux

Diretora de Gente, Gestão e Cultura da Moura Dubeux

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, foi membro efetivo, entre 2011-2014 da comissão de empresas familiares do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC e é CHRO- Chief of Human Resources Officer, pelo INSPER. Há treze anos na Moura Dubeux, e atualmente na função de Diretora de Gente, Gestão e Cultura da companhia. Dentro da estrutura de governança da empresa, é membro do comitê de Gente da Moura Dubeux e da comissão de privacidade de informação.

Luis Breda

Diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC na Bahia

Doutor em Ciências pelo ITA – Instituto Tecnológica de Aeronáutica, mestre em engenharia de fabricação pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. É Engenheiro Internacional de Soldagem pelo IIW (International Institute of Welding) e graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência nas áreas de fabricação, soldagem, ensaios não destrutivos e gestão de projetos de Inovação. Hoje ocupa a posição de Diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC na Bahia, onde é responsável pela gestão do portfólio de mais de cem projetos de inovação com empresas. É pró-reitor de Tecnologia e Inovação do Centro Universitário SENAI CIMATEC. Atuar com inovação é sua paixão, além de já ter desenvolvido dispositivos, equipamentos e métodos de pesquisa já depositou patentes de produtos e soluções tecnológicas.

Mariana Paiva

Escritora, idealizadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão AWÁ Cultura Gente

Amanda Brito Orleans

Co-fundadora da startup de impacto social Instituto AB

Amanda Brito Orleans é Administradora, Graduada pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA), Especialista em Gestão Empresarial e em Educação pela PUC-RS, atua há mais de dez anos conduzindo processos de Gestão Estratégica da Diversidade, Equidade e Inclusão. Tem passagem por empresas de médio e grande portes e hoje é co-fundadora de uma startup de impacto social, o Instituto AB.

Linda Bezerra

Editora Chefe do Jornal Correio

Do Piauí pra Bahia, Linda Bezerra é jornalista, formada pela Ufba, e adora uma boa história. Comanda a redação diversa do Jornal CORREIO desde 2017.

Rodrigo Accioly

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliança da Bahia

Advogado, Administrador Judicial, Conselheiro Consultivo das Obras Sociais Irmã Dulce, Diretor Juridico, Riscos e Controles da Cia de Participacoes Aliança da Bahia. Formação em Direito Empresarial na Sorbonne, Oxford, Cambridge e Tor Vergata Italia.

Vitor Martins

Administradora, Psicóloga, premiada pela Young Leader

Atualmente é um dos 10 perfis LGBTQIA+ mais seguidos do LinkedIn e um dos 20 perfis mais relevantes sobre diversidade e inclusão na mesma plataforma. No mercado, Vitor atuou no Nubank sendo uma das responsáveis por gerenciar a maior crise de diversidade e inclusão do mercado brasileiro na área financeira. Matéria da Forbes três vezes nos últimos anos, também esteve em portais como Exame, Folha de São Paulo, G1, Meio e Mensagem e Estadão.

Amanda Lins

Cientista de dados, graduanda em ciência de dados e inteligência artificial e líder do mapa educação

Faz parte da organização MAPA EDUCAÇÃO, onde tem como iniciativa levar o ensino de tecnologias para jovens de ensino público e atual integrante do IEEE (IEEE Power and Energy Society) no CIMATEC. Recentemente foi ganhadora do desafio da AI4GOOD da Brazil Conference, realizado pela comunidade de estudantes brasileiros de Boston, a conferência ocorreu de forma presencial em Boston pelas universidades apoiadoras: Harvard e Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Daniel Tupinambá

Executivo líder de cyber e soluções tecnológicas.

Traz experiência de indústria e consultoria, foi CISO Global de importantes players e gestor dos programas militares fazendo a interlocucao com Ministério da Defesa e diversas Forças Aéreas de paises estrangeiros por mais de 5 anos. Do ponto de vista de estratégia atuou como Conselheiro de Executivos em Setor Público, Serviços Financeiros, Manufatura.

Elisandro Lima

Co-Fundador e Diretor de Operações da Startup Hive Visão Computacional

Economista e Analista em Segurança da Informação. Doutorando em Difusão do Conhecimento – IFBA. Mestre em Novas Tecnologias Aplicadas à Educaçao - UNEB. MBA em Finanças – IBMEC. Consultor SEBRAE-Empreende. Prof. Graduação e MBA. Coordendor Acadêmico da Academia de Polícia Militar da Bahia. SCRUM Certified Trainer. ANPPD® Membership.

Thayara Paschoal

Gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM

Formada em Relações Públicas, com especializações em Educação Ambiental, Projetos Sociais e Políticas Públicas (Senac), Responsabilidade Social Corporativa (FGV), e MBA em Gestão de Negócios (USP). Atua no fortalecimento da Agenda ASG do Grupo JCPM, onde entre as ações prioritárias está minimizar a demanda por recursos naturais na operação dos shoppings, com a implantação de tecnologias e sistemas ecoeficientes para redução do consumo de água e energia, tratamento de resíduos e economia de baixo carbono, com os resultados publicados anualmente no Relatório de Sustentabilidade da organização.

Paulo Henrique Oliveira

Sócio da STARTEI, Hub de Inovação

Professor, Consultor e Empresário. Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano; Especializado nas áreas de Inovação, ESG e Empreendedorismo. Formação em Negócios de impacto social. Sócio-diretor da Startei que é um Hub de Inovação que ganhou reconhecimento 'Innovation Latam' como uma das empresas mais promissoras na América Latina em Inovação e ESG. É Game Designer com foco no desenvolvimento de jogos nas áreas de inovação e sustentabilidade. Um dos sete especialista no Brasil do Sistema B - certificação internacional ESG.

Bianca Barreto

Professora da rede municipal de Salvador e São Francisco do Conde

Professora da rede municipal de Salvador e São Francisco do Conde. Mulher negra atuante na produção científica e acadêmica sobre questões étnico raciais, de gênero e saúde física, mental e emocional da população negra. Foi finalista estadual do Prêmio Educador Transformador, do Sebrae, com o projeto “Educação Física e Letramento: Construindo um Afrobeto” voltado para o Ensino Fundamental. Bia é Doutoranda em Dança - UFBA, Mestra em Educação Profissional e Tecnológica- IFBA, Especialista em Atividade Física e Saúde no Contexto da Educação Básica e Licenciada em Educação Física - UFBA, Engenheira de Produção - Uniruy, e Técnica em Refrigeração.

Daniel Sampaio

Diretor Superintendente da OR na Bahia

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), pós-graduado em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e possui especialização em Qualidade das Construções pela Unifacs. É conselheiro do Conselho Diretor da ADEMI BA e há 19 anos iniciou sua trajetória na OR, onde hoje é o Diretor Superintendente da regional Bahia.

Paula Harraca

Autora, executiva referência em ESG, Inovação e Gestão de Pessoas